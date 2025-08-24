Det avslører statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) overfor TV 2.

Statsministeren kom med budsjettlekkasjen da han var på besøk på Madla leir i Stavanger.

Forsvarsbudsjettet vil dermed bli på rundt 112 milliarder kroner, i tillegg til støtten til Ukraina. Det innebærer en økning på litt under 4 prosent fra årets budsjett. Målet med å øke pengebruken er å få flere ansatte, vernepliktige og reservister og for å investere i nytt materiell.

Statsministeren understreker at budsjettøkningen er i tråd med langtidsplanen for Forsvaret som Stortinget har vedtatt.

– Dette er en plan som Stortinget enstemmig har vedtatt, og den skal vi komme til Stortinget jevnlig med, slik at den stemmer med de utfordringene som er – for det kommer til å skje store forandringer underveis, sier Støre til TV 2.

Satsingen på forsvar vil ifølge Støre komme på bekostning av andre budsjettområder:

– Det blir mindre på en del andre områder, sier Støre.

– Men dette er riktig å gjøre, og jeg er glad for at det er et samlet Storting som støtter den kursen.