Dagens Næringsliv har avdekket at en ukjent aktør forsøker å påvirke stortingsvalget til fordel for Høyre og Fremskrittspartiet.

Over 300.000 kroner er brukt bare på Metas plattformer på å sponse innhold siden starten av august, ifølge avisen. Kontoen, som kaller seg Virale Videoer, har publisert en rekke videoer. Formuesskatten er et yndet tema. Videoene som inngår i serien «Juge-Jonas» har gått viralt, og flere har hatt flere hundre tusen visninger.

– Det hviler et spesielt stort ansvar på Erna Solberg og Sylvi Listhaug for å ta avstand fra desinformasjon når disse sidene DN skriver om, sider som ensidig oppfordrer til å stemme på Høyre og Fremskrittspartiet, som forsøker å påvirke valg uten at man vet hvem som står bak, skjer i deres navn, sier Vestre til avisen.

Høyre og FrP svarer at de ikke har hatt kjennskap til kontoen. Ingen av de to partilederne ønsker selv å svare på utfordringen fra Vestre.

Assisterende generalsekretær Helge Fossum i FrP mener det er tonen til Vestre som bidrar til å ødelegge den norske politiske debatten. Det er useriøst at FrP skal holdes ansvarlig for hva andre aktører gjør, svarer han på kritikken.

Høyre har vært åpne om hvem som støtter partiet økonomisk, påpeker generalsekretær Tom Skaug. Desinformasjon på nettet er et problem, men det kommer både fra høyresiden og venstresiden, fremholder han.