Disse karakteristikkene har blitt brukt av Det hvite hus for å rettferdiggjøre å tilkalle nasjonalgarden og sende føderale politistyrker til gatene i Washington D.C, skriver The New York Times.

Natt til søndag ble det kjent at Pentagon også planlegger å utplassere nasjonalgardister i Chicago i Illinois allerede neste måned, ifølge The Washington Post.

Trump har også sagt at New York kan bli neste by som får nasjonalgardister i gatene. Alle de tre byene har demokratisk ordfører og mange demokratiske velgere.

Tidligere ordfører i Chicago, Rahm Emanuel, uttalte søndag at Trumps trusler i større grad reflekterer hans fiendtlighet mot demokratiske ledere og ønske om å slå hardt ned på innvandring, snarere enn en gjennomtenkt strategi for å bekjempe kriminalitet.

– Når du ser på hva han gjorde i Washington D.C., har han ingen intensjon om faktisk å bekjempe kriminalitet. Dette handler om å gå etter såkalte «sanctuary cities», byer som er innvandringsvennlige, og slå ned på immigrasjon.

Les også Trump: Vurderer å sette inn nasjonalgarden President Donald Trump har allerede satt inn nasjonalgarden for å bekjempe kriminalitet i Washington. Nå kan Chicago og New York være neste.

Representant Hakeem Jeffries, leder for Demokratene i Representantenes hus og fra New York, sier at Trump «har verken grunnlag eller myndighet» til å sende føderale tropper eller agenter til Chicago.

Voldelig kriminalitet i byer som Chicago og Washington har faktisk gått ned de siste årene, ifølge The New York Times.