Stortinget må holde kursen på Stad

Næringslivet langs kysten stiller seg bak det økende kravet om at Stad skipstunnel må realiseres – nå. Anbudene er levert. Planene er klare. Stortinget har allerede vedtatt bygging. Nå må politikerne holde kursen og sørge for at prosjektet faktisk blir gjennomført.
Stadhavet er som kjent et av de farligste havområdene langs norskekysten. Tunnelen vil gi tryggere seilas og langt bedre forutsigbarhet for store deler av trafikken som passerer Stad – både i ruskevær og i solgangsbris.
De tre tilbyderne som har meldt seg, har dokumentert kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Nå foreligger de faktiske prisene, og Kystverket har sendt dem til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Men fortsatt er tallene hemmeligholdt. Av hensyn til konkurransen kan ikke detaljene publiseres, men hovedtallene må likevel offentliggjøres snarest, slik at Stortinget kan ta stilling til en ny kostnadsramme. Det er helt nødvendig for å sikre fremdrift og tillit i prosjektet.
Det er også viktig å understreke hvor mye som allerede er gjort. Reguleringsplaner er godkjent. Eiendommer er kjøpt. Intensjonsavtaler om masser er inngått. Næringslivet har brukt tid og ressurser på å gjøre seg klare – og har tatt staten på ordet. Kystverket har til nå brukt 290 millioner av offentlige midler på prosjektet Stad skipstunnel. En utsettelse nå vil ikke bare koste penger. Det vil svekke tilliten til at nasjonale infrastrukturprosjekter faktisk følges opp.
Stad skipstunnel har bred støtte i sjømatnæringen, fra kystrederier, fra lokalbefolkning og fra reiselivsnæringen. Skipstunnelen vil åpne for tryggere seilas året rundt og samtidig bli en unik attraksjon i seg selv, med stort potensial til å løfte reiselivet og gi ny fart til både kystruta og annen passasjertrafikk. Det er ikke vanskelig å se de store ringvirkningene.
Vi forventer også at regjeringen avklarer sitt standpunkt før valget, og tydelig anbefaler realisering overfor Stortinget.
Dette prosjektet er modent. Det er nødvendig. Og det er fullt mulig å gjennomføre. Bygging er ikke bare riktig – det er helt avgjørende for å bevare tilliten til Stortinget, sikre utviklingen langs kysten og holde det som er lovet.
Tommy Sperre
Prosjektleder/rådgiver i Næringsforeningen Ålesundregionen
Innlegget støttes av:
Glen Bradley
Rostein
Robert Ervik
Ervik Group
Elise Fiske
Maritimt Forum Nordvest
Audun Maråk
Fiskebåt
Bent Martini
Havila Kystruten
Kåre Gunnar Molvær
Cruise Service
Harald T. Nesvik
Sølvtrans