Stortinget må holde kursen på Stad

Næringslivet langs kysten stiller seg bak det økende kravet om at Stad skipstunnel må realiseres – nå. Anbudene er levert. Planene er klare. Stortinget har allerede vedtatt bygging. Nå må politikerne holde kursen og sørge for at prosjektet faktisk blir gjennomført.

Stadhavet er som kjent et av de farligste havområdene langs norskekysten. Tunnelen vil gi tryggere seilas og langt bedre forutsigbarhet for store deler av trafikken som passerer Stad – både i ruskevær og i solgangsbris.

De tre tilbyderne som har meldt seg, har dokumentert kapasitet til å gjennomføre prosjektet. Nå foreligger de faktiske prisene, og Kystverket har sendt dem til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Men fortsatt er tallene hemmeligholdt. Av hensyn til konkurransen kan ikke detaljene publiseres, men hovedtallene må likevel offentliggjøres snarest, slik at Stortinget kan ta stilling til en ny kostnadsramme. Det er helt nødvendig for å sikre fremdrift og tillit i prosjektet.

Les også Kan ikke forsvare prisen: – En offentlig versjon av penisforlengelse Over 50 milliarder for nytt regjeringskvartal. Hundrevis av milliarder for ferjefri E39. Og enorme summer på en skipstunnel flere fagfolk er kritisk til. Her er de offentlige prosjektene med svimlende prislapper.

Sløserinasjonen Norge: De mest kontroversielle “sløseprosjektene” Norge har aldri brukt mer penger, men hvor tar de veien? Kapital har kartlagt noen av de mest absurde eksemplene på statlig sløsing. Fra evighetsmaskin til konsulentbonanza – det er dette skattepengene dine går til.

Frontalangep på statlig sløsekultur: – Maken til falske folk Norge er på ville veier, mener byråkratirefser Hans-Jørgen Blomseth. Nå kommer han med ny bok og forslag om 330 milliarder kroner i kutt.

Det er også viktig å understreke hvor mye som allerede er gjort. Reguleringsplaner er godkjent. Eiendommer er kjøpt. Intensjonsavtaler om masser er inngått. Næringslivet har brukt tid og ressurser på å gjøre seg klare – og har tatt staten på ordet. Kystverket har til nå brukt 290 millioner av offentlige midler på prosjektet Stad skipstunnel. En utsettelse nå vil ikke bare koste penger. Det vil svekke tilliten til at nasjonale infrastrukturprosjekter faktisk følges opp.

IVRER FOR TUNNEL: Tommy Sperre (f.v.), Glen Bradley, Elise Fiske, Audun Maråk, Kåre Gunnar Molvær og Harald T. Nesvik. Foto: Næringsforeningen Ålesundregionen

Stad skipstunnel har bred støtte i sjømatnæringen, fra kystrederier, fra lokalbefolkning og fra reiselivsnæringen. Skipstunnelen vil åpne for tryggere seilas året rundt og samtidig bli en unik attraksjon i seg selv, med stort potensial til å løfte reiselivet og gi ny fart til både kystruta og annen passasjertrafikk. Det er ikke vanskelig å se de store ringvirkningene.

Vi forventer også at regjeringen avklarer sitt standpunkt før valget, og tydelig anbefaler realisering overfor Stortinget.

Dette prosjektet er modent. Det er nødvendig. Og det er fullt mulig å gjennomføre. Bygging er ikke bare riktig – det er helt avgjørende for å bevare tilliten til Stortinget, sikre utviklingen langs kysten og holde det som er lovet.

Tommy Sperre

Prosjektleder/rådgiver i Næringsforeningen Ålesundregionen

Innlegget støttes av:



Glen Bradley

Rostein

Robert Ervik

Ervik Group

Elise Fiske

Maritimt Forum Nordvest

Audun Maråk

Fiskebåt

Bent Martini

Havila Kystruten

Kåre Gunnar Molvær

Cruise Service

Harald T. Nesvik

Sølvtrans