Arbeidskraft må frigjøres fra byråkrati og rapportering

I perspektivmeldingen regjeringen la frem for omtrent et år siden, ble det påpekt at mangel på arbeidskraft vil være hovedutfordringen frem mot 2060. Dette gjelder særlig offentlig sektor og velferdstjenester; men også privat næringsliv roper etter arbeidskraft.

Hittil i forbindelse med årets stortingsvalg hører vi løfter om flere hender til å utføre viktige jobber: I skole, politi, barnehage, forsvar og sykehus. Og næringslivet roper fortsatt etter folk.

Nå bør partiene kjenne sin besøkelsestid

I meldingen drøftet man noen løsningsalternativer, men ett perspektiv manglet: forenkling av administrative byrder.

Regnskap Norge kjenner best til privat næringsliv og hvor omfattende byråkratiet er blitt for denne sektoren. Vi har også identifisert en rekke tiltak som kan bidra til å redusere administrative byrder med opp mot 30 milliarder kroner. Det er ingen grunn til å tro at ikke tilsvarende effektivisering og avbyråkratisering er mulig også i offentlig sektor.

Og jo, dette perspektivet er viktig når man skal vurdere bruk av og mangel på ressurser.

Dersom vi når målet om å redusere administrative byrder med 30 milliarder kroner, tilsvarer det over 34.000 årsverk. Mer effektiv bruk av både offentlige og private ressurser vil ikke bare frigjøre arbeidskraft, det vil også fjerne behov for arbeidskraft til å håndtere byråkratiske oppgaver. Altså vinn–vinn.

Det er med andre ord all grunn til å fortsette arbeidet med å redusere administrative byrder både i offentlig og privat sektor.

For inneværende stortingsperiode har myndighetenes mål vært å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Så langt i valgkampen har forenkling av administrative byrder og byråkrati fått liten oppmerksomhet. Nå bør partiene kjenne sin besøkelsestid.

Skal løftene om flere hender være troverdig, må de kobles med planer om å frigjøre arbeidskraft fra byråkrati og rapportering til produksjon og verdiskaping.

Rune Aale-Hansen

Adm. direktør i Regnskap Norge