Krigene i Ukraina og på Gazastripen har skapt stort engasjement blant norske velgere, viser en undersøkelse Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) har foretatt i forkant av høstens valg.

Undersøkelsen er presentert i rapporten « Utenriks- og sikkerhetspolitiske holdninger i valgåret 2025 ».

39 prosent av de spurte sier at utenrikspolitikk er viktig eller svært viktig når de velger hvilket parti de skal stemme på 8. september.

Foran valget i 2021 svarte 24 prosent det samme i en tilsvarende undersøkelse.

– Stort engasjement

– Vi ser et stort engasjement når det gjelder Gaza og Ukraina, sier Nupis forskningssjef Halvard Leira til NTB.

– Vi ser også veldig fallende tillit til USA, og det er rimelig å anta at det er en bekymring for Trump som ligger bak, sier han.

Leira ser ingen grunn til å betvile den høye andelen som oppgir at utenrikspolitikk er viktig eller svært viktig for valg av parti.

– Vi har ingen grunn til å tro at de vi har snakket med, lyver, og det mest interessante er uansett denne økningen, sier han.

Støtter dagens politikk

Undersøkelsen viser blant annet at 49 prosent av de spurte støtter Norges militærhjelp til Ukraina, mens 19 prosent er negative.

Den viser også at 53 prosent vil ha slutt på all støtte til Israel, mens 11 prosent mener at Norge bør støtte Israel.

Folk slutter stort sett opp om regjeringens utenrikspolitikk, konkluderer Nupi-undersøkelsen.

– Noen mener at regjeringen fører feil utenrikspolitikk, men det store flertallet i vår måling er ikke spesielt uenige i politikken som føres, sier Leira.

– Velgerne mener stort sett at Norge må opprettholde bistanden og klimainnsatsen som den er. Og mange er svært skeptiske til å støtte Israel, er skeptiske til USA og vil ha fortsatt støtte til Ukraina, sier han.

52 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at Norge bør opprettholde eller øke bistanden, mens 39 prosent mener at bistandsbudsjettet bør reduseres.