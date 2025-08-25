Krigene i Ukraina og på Gazastripen har skapt stort engasjement blant norske velgere, viser en undersøkelse Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) har foretatt i forkant av høstens valg.
Undersøkelsen er presentert i rapporten « Utenriks- og sikkerhetspolitiske holdninger i valgåret 2025 ».
39 prosent av de spurte sier at utenrikspolitikk er viktig eller svært viktig når de velger hvilket parti de skal stemme på 8. september.
Foran valget i 2021 svarte 24 prosent det samme i en tilsvarende undersøkelse.
– Stort engasjement
– Vi ser et stort engasjement når det gjelder Gaza og Ukraina, sier Nupis forskningssjef Halvard Leira til NTB.
– Vi ser også veldig fallende tillit til USA, og det er rimelig å anta at det er en bekymring for Trump som ligger bak, sier han.
Leira ser ingen grunn til å betvile den høye andelen som oppgir at utenrikspolitikk er viktig eller svært viktig for valg av parti.
– Vi har ingen grunn til å tro at de vi har snakket med, lyver, og det mest interessante er uansett denne økningen, sier han.
Støtter dagens politikk
Undersøkelsen viser blant annet at 49 prosent av de spurte støtter Norges militærhjelp til Ukraina, mens 19 prosent er negative.
Den viser også at 53 prosent vil ha slutt på all støtte til Israel, mens 11 prosent mener at Norge bør støtte Israel.
Folk slutter stort sett opp om regjeringens utenrikspolitikk, konkluderer Nupi-undersøkelsen.
– Noen mener at regjeringen fører feil utenrikspolitikk, men det store flertallet i vår måling er ikke spesielt uenige i politikken som føres, sier Leira.
– Velgerne mener stort sett at Norge må opprettholde bistanden og klimainnsatsen som den er. Og mange er svært skeptiske til å støtte Israel, er skeptiske til USA og vil ha fortsatt støtte til Ukraina, sier han.
52 prosent av de spurte i undersøkelsen mener at Norge bør opprettholde eller øke bistanden, mens 39 prosent mener at bistandsbudsjettet bør reduseres.
62 prosent mener også at klimainnsatsen bør opprettholdes eller økes, mens 27 prosent er uenige.
Europa, Kina og Russland
Rundt 70 prosent mener at Norge i økende grad bør rettet blikket mot Europa og øke samarbeidet med Storbritannia, Tyskland og Frankrike.
42 mener vi bør redusere samarbeidet med USA, og 48 prosent mener USAs makt og innflytelse er en trussel mot Norge. 16 prosent mener det motsatte.
70 prosent mener at Kinas innflytelse i verden er negativ, og bare 26 prosent mener at Norge bør ønske kinesiske investeringer velkommen.
50 prosent mener at spenninger i forhold til Russland utgjør en trussel mot Norge, mens bare 11 prosent mener at trusselen fra Moskva er lav.
Hver fjerde mener likevel at Norge bør ha «gode økonomiske relasjoner med Russland».
– Små forskjeller
I politiske debatter og sosiale medier kan det ofte virke som om det er økende polarisering og stor uenighet mellom partiene i synet på utenrikspolitikken, men Leira kan ikke se at det er tilfelle.
– Når vi bryter ned disse tallene på partitilhørighet, så finner vi kun små forskjeller, sier han.
– At senterpartivelgere er noe mer skeptiske til EU enn andre, og at Frp-velgere er noe mer skeptiske til bistand, er jo ikke noe nytt, konstaterer Leira.
Han kan ikke se noe stort skifte verken i den ene eller andre retningen, heller ikke blant unge velgere.
– Vi hører ofte fra bloggsfæren at det er holdningsendringer til utenrikspolitikk, noe vi også ser i andre land. Det er blant annet en tendens til at noen velgergrupper, særlig unge menn, er noe mer isolasjonistiske. Dette finner vi ikke i materialet vårt, sier Leira.
Troverdige
33 prosent av velgerne finner utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet mest troverdig, viser Nupi-undersøkelsen.
32 prosent mener Høyres utenrikspolitikk har høy eller svært høy troverdighet, mens 27 prosent sier det samme om Frp.
I den andre enden av skalaen ligger MDG og Senterpartiet. Bare 7 prosent ser på MDGs utenrikspolitikk som troverdig, mens 10 prosent sier det samme om Sp.
– Et trygt sted
Velgere flest ønsker ifølge Nupi-rapporten internasjonalt samarbeid for å løse globale utfordringer, alliansetilknytning og styring på grunnlag av EØS-avtalen, men uten å åpne for EU-medlemskap.
– Sammenlignet med tidligere undersøkelser er nordmenns utenrikspolitiske holdninger nokså uendret. Dette kan fremstå overraskende all den tid verden er i radikal endring og usikkerhet definerer dagsordenen i utenrikspolitikken, heter det i rapporten.
– Til tross for all uro i verden er Norge et trygt og godt sted å leve, derfor er det ikke nødvendigvis overraskende at vi ikke ser radikale endringer i norske utenrikspolitiske holdninger i denne undersøkelsen, konkluderer Nupi.