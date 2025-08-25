Støre er i Ukraina – møter Zelenskyj

Støre ankom den ukrainske hovedstaden tidlig i morges med nattog fra Polen. På togstasjonen ble «Hurra for deg» spilt av på høyttalerne til ære for Støre som fyller 65 år i dag.

Besøket kommer i stand etter en invitasjon Støre fikk på telefon fra president Zelenskyj tirsdag i forrige uke. Og Støre har tatt seg tid til å ta en kort pause fra norsk valgkamp.

Han skal også møte Ukrainas statsminister Julija Svyrydenko.

Støre understreker betydningen av at Ukrainas europeiske venner, og USA, er synlig til stede for å vise støtte til Ukraina. Synlig i dobbelt forstand, både at hjelpen til Ukraina når fram, og at man politisk er til stede for å kunne samtale med det ukrainske lederskapet.

– Viktig å markere støtte

– Det pågår en fullskala krig i Europa. Det siste halve året har Russland ytterligere trappet opp drone- og missilangrepene mot Ukraina. I en avgjørende tid for Ukraina er det viktig å markere støtte til Ukrainas forsvarskamp. Norge støtter opp om Trumps initiativ for en fredsprosess og arbeid med sikkerhetsgarantier. Det er avgjørende at presset mot Russland opprettholdes og økes, sier Støre.

– Jeg fant det derfor riktig å takke ja til denne invitasjonen.

Det er fjerde gang Støre besøker Ukraina siden invasjonskrigen startet.

Bred støtte

Norge gir bred støtte til Ukraina på forsvarssiden, blant annet forsvarsmateriell.

– Vi har fra starten av forsøkt å prioritere de ønskene Ukraina har, og vi setter veldig strenge krav til at det vi leverer, er noe de faktisk trenger og kan bruke, sier Støre.

– Nå har vi levert det meste av det vi kan fra norske lagre, så nå handler det også om å være strategiske på hvordan vi bidrar til innkjøp til den ukrainske hæren.

Søndag ble det kjent at Norge gir 7 milliarder kroner til ukrainsk luftvern. Norge skal sammen med Tyskland betale for to Patriot-systemer inkludert missiler.

Støre påpeker også at Norge sammen med Finland og de baltiske landene er i gang med å bygge opp en ukrainsk brigade som Norge finansierer.

– Denne krigen, med store tap og angrepene mot sivile, er først og fremst en stor tragedie for Ukraina. Men dette prioriteres fra vår side også fordi det står mer på spill. For Europa, og dermed også for oss.