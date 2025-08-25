– Det er en prosess. Men hittil har vi oppnådd mye. Og det som gjenstår, må fortsatt gjøres, sier den tidligere tyske forbundskansleren i et intervju med TV-kanalen ARD.

Det var 31. august 2015 at Merkel uttalte ordene «Dette klarer vi» da det ble varslet at 800.000 syriske flyktninger var på vei til Tyskland, mange av dem gjennom Ungarn.

Hun sier at beslutningen om å åpne grensene ikke var noe annet enn en forståelse av at Tyskland sto foran en stor utfordring, men hun håpet at det tyske folk ville ta utfordringen.

Nå innrømmer hun at hennes politikk bidro til å styrke ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland (AfD), som i dag er jevnstort med hennes kristeligdemokratiske CDU.

Men hun angrer ikke på beslutningen, som hun i dag ser på som moralsk riktig på den tiden den ble tatt.

Og hun mener fortsatt ikke at Tyskland ble overveldet av beslutningen hennes.

– Det tror jeg ikke. Tyskland er et sterkt land, og alt i alt var jeg overbevist om at vi skulle klare å håndtere det, sier hun og viser til at alternativet ville vært å hindre flyktningene med makt.

– Det ville jeg aldri vært villig til å gjøre, sier hun.

Men i ettertid sier hun at hun beklager at hun ikke gjorde mer for folk på bakken i 2012–13 da borgerkrigen i Syria allerede var i gang.

I de siste årene har både Tyskland og mange andre europeiske land gjort helomvending i innvandringspolitikken, og Merkels løfte fra 2015 er hånet både av politiske motstandere og innen hennes eget parti.