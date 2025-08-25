Netanyahu åpner for tilbaketrekning

Libanons regjering opplyste tidligere i måneden at de ville arbeide for avvæpning av Hizbollah-militsen innen utgangen av 2025.

Avvæpningen skal ifølge regjeringen skje i henhold til en plan utarbeidet av USA.

– Israel er villige til å bistå Libanon i forsøkene på å avvæpne Hizbollah, heter det i en uttalelse fra kontoret til den israelske statsministeren.

Hizbollah nekter å gi slipp på våpnene før de israelske soldatene er ute av landet, og bevegelsens leder Naim Qassem anklager den libanesiske regjeringen for å overgi landet til Israel og USA.

Israel skulle i henhold til våpenhvilen som ble inngått i november, for lengst ha trukket sine styrker ut av Sør-Libanon.

Hizbollah har ikke angrepet Israel siden våpenhvilen trådte i kraft, og militsen har ifølge den libanesiske hæren også trukket sine styrker ut av Sør-Libanon i tråd med avtalen.

Israel gjennomfører likevel nesten daglige luftangrep i Libanon og har etablert fem militærposter sør i landet.

