Støre ankom Kyiv med nattoget mandag morgen. Med i bagasjen hadde han forslaget om milliardbevilgningen.

– Ukrainas forsvarskamp er inne i en avgjørende tid. Samtidig med samtalene om våpenhvile og fred, pågår krigen i Ukraina for fullt. I den situasjonen er det viktig å markere fortsatt sterk støtte til Ukraina, politisk, økonomisk og militært, sier Støre.

Han holdt en felles pressekonferanse med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i presidentpalasset mandag formiddag.

– Vi mener det er spesielt viktig å videreføre den ekstraordinære støtten gjennom Nansen-programmet, og at det er riktig å formidle dette til ukrainerne under dette besøket, sier Støre videre.

Samlet støtte på 275 milliarder kroner

Den norske støtten gis gjennom Nansen-programmet.

I april vedtok Stortinget å øke støtten for 2025 med 50 milliarder kroner til totalt 85 milliarder kroner. Dersom Stortinget vedtar budsjettforslaget for 2026, videreføres dermed den ekstraordinære støtten også til neste år.

Den samlede støtten Norge hittil har gitt til Ukraina, vil da komme opp i om lag 275 milliarder kroner, opplyser regjeringen i en pressemelding.

Budsjettforslaget blir lagt fram i begynnelsen av oktober. Selv om Arbeiderparti-regjeringen skulle tape valget, er det den avtroppende regjeringen som legger fram budsjettforslag for neste år. Støre har håp om at forslaget blir vedtatt og påpeker at det er en samlet og bred enighet om Ukraina-støtten blant partiene på Stortinget.