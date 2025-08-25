President Donald Trump skryter av USAs nye eierandel i chipgiganten Intel, og sier han vil gjøre lignende avtaler fremover, ifølge CNBC.

«Jeg vil gjøre avtaler som dette for vårt land hele dagen», skriver Trump på Truth Social. Han mener tiltaket vil gi flere penger og jobber til USA, og kritiserte «dumme folk» som er opprørt over beslutningen.

«Jeg vil også hjelpe de selskapene som gjør slike lukrative avtaler med USA ... Jeg elsker å se aksjekursen deres gå opp, noe som gjør USA RIKERE OG RIKERE. Flere jobber for Amerika! Hvem vil ikke gjøre slike avtaler?» skriver Trump.

Kjøpet av 10 prosent i Intel ble kunngjort av Det hvite hus fredag og er verdsatt til rundt 8,9 milliarder dollar. Noe av finansieringen kommer fra tilskudd under CHIPS-loven, mens resten stammer fra separate statlige midler til programmer for produksjon av sikre chips, ifølge CNBC.

Skal ikke blande seg

Rådgiver Kevin Hassett i Det hvite hus understreker at staten ikke vil blande seg inn i selskapets drift, men at investeringen er del av en langsiktig plan om å bygge et amerikansk statlig investeringsfond.

Dette fondet kan på sikt inkludere flere selskaper, og skal bidra til å styrke innenlands produksjon og sysselsetting.

– Dette er en spesiell situasjon på grunn av CHIPS-lovens massive finansiering. Men presidenten har hele veien ønsket et fond som kan skape flere investeringer i USA, sier Hassett til CNBC.

Trump signerte i februar et dekret om å starte fondet, inspirert av mekanismer brukt i mindre land med store naturressurser. Norge leder globalt med et statlig investeringsfond (Oljefondet) som for øyeblikket er på 20.118 milliarder kroner.

Hassett hevder at amerikanske statlige investeringer i private selskaper ikke er helt nytt, med eksempler som Fannie Mae og Freddie Mac etter finanskrisen. Tiltaket er del av en bredere strategi som også bruker tollsatser for å få selskaper til å flytte produksjon tilbake til USA.