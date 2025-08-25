Trump mener det kan være en revolusjon på gang

– Hva skjer i Sør-Korea? Ser ut som utrenskninger eller en revolusjon. Vi kan ikke ha noe av det og gjøre forretninger der, skriver Trump på sitt nettsted Truth Social.

Den amerikanske presidenten konkretiserer ikke hva han sikter til. Etter at Trump la ut sin melding, meldte nyhetsbyrået Yonhap at presidentkontoret i Sør-Korea «sjekker situasjonen».

Sør-Koreas nye president Lee Jae-myung ble innsatt i juni, etter at forgjengeren Yoon Suk-yeol ble avsatt. Bakgrunnen for avsettelsen var at Yoon i fjor forsøkte å innføre unntakstilstand, noe kritikere kalte et kuppforsøk.

Mens Yoon ble ansette som konservativ, regnes Lee som en liberal politiker.

