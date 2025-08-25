Trump mener det kan være en revolusjon på gang

Bare noen timer før den nye sørkoreanske presidenten kommer til USA, hevder Donald Trump at det kan være utrenskninger eller en revolusjon på gang i Sør-Korea.

Publisert 25. aug. 17:05
FERSKING: Den ferske presidenten Lee Jae-myung kommer mandag til Washington. Donald Trump hevder nå at det kan være en revolusjon på gang i Sør-Korea.  Foto: Kim Kyung-Hoon / Pool / AP / NTB
NTB
– Hva skjer i Sør-Korea? Ser ut som utrenskninger eller en revolusjon. Vi kan ikke ha noe av det og gjøre forretninger der, skriver Trump på sitt nettsted Truth Social.

Den amerikanske presidenten konkretiserer ikke hva han sikter til. Etter at Trump la ut sin melding, meldte nyhetsbyrået Yonhap at presidentkontoret i Sør-Korea «sjekker situasjonen».

Sør-Koreas nye president Lee Jae-myung ble innsatt i juni, etter at forgjengeren Yoon Suk-yeol ble avsatt. Bakgrunnen for avsettelsen var at Yoon i fjor forsøkte å innføre unntakstilstand, noe kritikere kalte et kuppforsøk.

Mens Yoon ble ansette som konservativ, regnes Lee som en liberal politiker.

(©NTB)

