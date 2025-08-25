Trump om Sør-Korea: – Vi trenger hverandre

– Vi elsker det de gjør, vi elsker produktene deres, vi elsker skipene deres, vi elsker mange av tingene de lager, sa Trump da han møtte pressen sammen med Lee, ifølge BBC.

Trump la til at Sør-Korea trenger olje og gass og at USA vil selge det til dem.

Tonen var dermed en annen enn da Trump tidligere mandag la ut en melding om Sør-Korea på sitt nettsted Truth Social.

– Hva skjer i Sør-Korea? Ser ut som utrenskninger eller en revolusjon. Vi kan ikke ha noe av det og gjøre forretninger der, skrev presidenten.

Les også Trump vil ha krigsdepartement, ikke forsvarsdepartement USAs forsvarsdepartement skal bytte navn til Krigsdepartementet, ifølge president Donald Trump.

Sør-Koreas nye president Lee Jae-myung ble innsatt i juni, etter at forgjengeren Yoon Suk-yeol ble avsatt. Bakgrunnen for avsettelsen var at Yoon i fjor forsøkte å innføre unntakstilstand, noe kritikere kalte et kuppforsøk.

Under møtet i Det hvite hus snakket Trump også om sitt forhold til Nord-Korea og den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un.

– Jeg har et veldig godt forhold. Jeg forstår dem. Jeg tilbringer mye fritid med dem, og snakker om ting som det trolig ikke er meningen at vi skal snakke om. Du vet, jeg kommer rett og slett veldig godt overens med ham, sa presidenten.

Trump la til at han ønsker å møte Kim Jong-un i løpet av året.