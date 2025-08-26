Våre bestefedre bygget – din politikk river ned, Jonas

Din bestefar var en dyktig industrimann som bygget en verdifull bedrift i Jøtul. Jeg tviler på at han ville gitt ditt skattesystem honnør. Min egen bestefar var også en industripionér – han grunnla Norges eneste vaskemaskinfabrikk, Elto. Han inspirerte meg til å bli gründer, og lærte meg verdien av nøkternhet og det å bygge sten på sten. Han viste meg at bedrifter bør bidra til Norge gjennom nytte og arbeidsplasser.

Til tross for at vi deler et lignende utgangspunkt, har du og jeg vidt forskjellige syn på økonomisk politikk. Som seriegründer i 45 år har jeg erfart hvor krevende det er å bygge virksomheter. Risikoen er stor, nedsiden betydelig, og mange av oss jobber ulønnet i årevis, drevet av ønsket om å skape noe.

Din tro på at staten skal forvalte fellesskapet, fører til prosjekter som kjøpet av Meråker Brug, som koster oss hundrevis av millioner i året, og miljøsatsinger uten tilstrekkelig utredning og med potensial for store tap

En nøkkelfaktor for suksess er tilgang på risikokapital – og likviditet er avgjørende. Når du aksepterer at norske eiere skal betale formuesskatt, som utenlandske eiere slipper, pålegger du oss en ulempe.

Du svarte en gang at kinesiske eiere av Ekornes ikke betaler formuesskatt fordi de ikke bruker det norske velferdssystemet. Men de benytter jo norsk infrastruktur – veier, ferger, flyplasser – betalt av oss. De nyter også godt av forsvar, brannvesen, helsevesen og andre fellestjenester.

Formuesskatten hentes fra verdier som ofte er bundet opp i næringen. Et fabrikkbygg, en truck eller et varelager kan ikke selges for å betale skatt. Få bedriftseiere har overskuddslikviditet nok til å dekke skatten uten å tære på driften. Selv om du kaller det en eierskatt, må eierne ofte ta utbytte fra selskapet for å betale – noe som tapper virksomheten for kapital. Denne kapitalen kunne vært investert i vekst og nye arbeidsplasser.

Norge har mange dyktige mennesker med potensial til å bli gründere. Men de må også ha motivasjon og tillit til at politiske rammer er stabile. Din politikk skaper ikke denne forutsigbarheten. Stadig nye skatter, kombinert med SV og Rødt på laget, gjør at mange ser en urovekkende fremtid.

Jeg møter investorer som lar være å satse i norske oppstartsselskaper – selv når forretningsmodellen er solid og vekstpotensialet globalt. De ser en politisk risiko som tidligere ikke utgjorde en risiko.

Med din økonomiske politikk ser jeg dessverre ikke at dette er mulig.

Øyvind Gedde

Seriegründer og adm. direktør i Movu