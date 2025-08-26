Statsminister François Bayrou har stilt kabinettspørsmål som kan felle regjeringen allerede 8. september. Meldingen har skapt uro i markedene, og franske statsobligasjoner ble hardt rammet mandag, melder Bloomberg.

Ytre høyrepartiet Nasjonal Samling, venstrepartiet France Unbowed og De grønne har alle sagt at de vil stemme mot forslaget, mens sosialistene har varslet at de ikke vil støtte regjeringen. Får Bayrou flertallet mot seg, må han gå av. Den forrige statsministeren, Michel Barnier, satt bare i 90 dager.

– Ja, det er en risiko, men den største risikoen er å gjøre ingenting, sa Bayrou på en pressekonferanse i Paris.

Tiårsrenten opp

Uroen sendte franske tiårsrenter opp ni basispunkter til 3,51 prosent. Risikopåslaget mot Tyskland steg til 75 basispunkter, det høyeste siden april. Franske tiårsrenter er nå blant de høyeste i eurosonen, høyere enn både Hellas og Portugal og bare åtte punkter under Italia, ifølge Bloomberg.

Ifølge finansminister Éric Lombard kan et regjeringsfall sende rentene over Italias nivå «innen 15 dager». Frankrike har allerede eurosonens største budsjettunderskudd og et ventet underskudd på 5,4 prosent av BNP i år.

En Barclays-indeks over selskaper mest utsatt for fransk innenlandspolitikk falt 2,9 prosent mandag.

Les også Dette blir stadig viktigere for velgerne Nesten fire av ti velgere sier at utenrikspolitikk er viktig for hvilket parti de vil stemme på. Det er langt flere enn ved forrige valg.

Upopulær

Ifølge Bloomberg ønsker Bayrou tillitsvoteringen for å samle støtte til sparetiltak på 44 milliarder euro, inkludert kutt og skatteøkninger. Han har også foreslått å avskaffe to offentlige fridager, noe som har utløst sterk kritikk.

Marine Le Pen skrev på sosiale medier at Nasjonal Samling «selvsagt vil stemme mot tillit», og hevdet at åtte år med «makronisme» har kastet landet ut i økonomisk krise.

Bayrou er nå den minst populære statsministeren i Macrons presidentperiode, med bare 12 prosent oppslutning, ifølge Elabe for Les Echos.

Frankrikes neste presidentvalg er planlagt våren 2027, men politisk uro gir økende spekulasjoner om nyvalg til nasjonalforsamlingen.

Les også Fyrer løs mot USA: – Problemet er uløselig Irans øverste leder sier landet vil stå imot presset fra USA og kaller problemet uløselig.

Børsnedtur

En Barclays-indeks over selskaper mest utsatt for fransk innenlandspolitikk falt 2,9 prosent mandag. Tirsdag fortsetter nedgangen i Frankrike, og spesielt for bankene.

BNP Paribas, som er Frankrikes største bank og en av Europas største, falt mandag over 3 prosent, og tirsdag formiddag var de ned nesten 7 prosent.

En av de eldste bankene i landet, Société Générale, som er stor både innen retail og investment banking, faller over 7 prosent tirsdag formiddag.

I tillegg er landbruksbanken Crédit Agricole ned nesten 6 prosent.