Tyskland sikrer mineralavtale med Canada

Canada og Tyskland lover tettere samarbeid om kritiske mineraler som er avgjørende for energiteknologi og forsvar, melder Bloomberg.

Statsminister Mark Carney og forbundskansler Friedrich Merz diskuterte tirsdag i Berlin en plan som inkluderer medfinansiering av nye prosjekter og bygger på tidligere avtaler.



– Canada er klar til å være en pålitelig leverandør for våre allierte, særlig Tyskland, Europas største økonomi, sier Carney.

Landene har inngått en intensjonserklæring som slår fast en «gjensidig intensjon om å innovere, investere og samarbeide gjennom regelbasert handel». Det innebærer at begge land vil mobilisere privat kapital til nye prosjekter og bygge robuste forsyningskjeder, skriver Bloomberg.

– Store reserver

Etterspørselen etter kritiske mineraler som nikkel, kobolt, grafitt og sjeldne jordarter har økt kraftig de siste årene, drevet av behovet for elbiler, batterilagring, fornybar energi og militært utstyr.

– Altfor lenge har Canadas store reserver av nikkel, kobolt og andre kritiske mineraler vært underutviklet, noe som har gitt Russland og Kina dominans i det globale markedet, sier Carney.

Produksjonen er konsentrert til noen få land, samtidig som eksportrestriksjoner sprer seg, noe som gjør det vanskeligere å sikre tilstrekkelig tilgang på råvarer. USAs proteksjonistiske politikk under Trump har også gjort det vanskeligere å sikre tilstrekkelig tilgang på råvarer.

Carney fremhevet investeringer i havneinfrastruktur i Montreal og Churchill, Manitoba, som skal styrke eksporten av metaller og mineraler.

– Dette er regjeringens hovedfokus, særlig infrastruktur som styrker partnerskapet med Europa, sier han.

Diskuterte LNG

LNG var et av temaene under samtalene mellom Merz og Carney, hvor den kanadiske statsministeren påpekte landets potensial for å levere flytende naturgass (LNG) til tyske kunder for å møte økende etterspørsel i EU. De vil også samarbeide om en transatlantisk hydrogentransportkorridor som støtter energiomstilling.

Ifølge Bloomberg har Canada tidligere mottatt flere tydelige signaler fra Tyskland og EU om at det er etterspørsel etter kanadisk LNG.