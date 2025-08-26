Indias «Iron Dome» skal være klar i 2035

India forventer at sitt eget missilskjold vil være operativt innen et tiår, sier forsvarssjef Anil Chauhan.

Ifølge Bloomberg skal forsvarsverket, som blir kalt «Sudarshan Chakra», være sammenlignbart med Israels «Iron Dome», og skal beskytte «Indias strategiske, sivile og nasjonalt viktige områder», sa Chauhan tirsdag under et seminar om ny teknologi og krigføring.

Svært kostbart

Forsvarssjefen mener at missilforsvarsskjoldet skal kunne oppdage og nøytralisere innkommende trusler ved hjelp av droner og missiler, uten å gå nærmere inn på teknologien.

Eksperter har advart om at et slikt missilforsvarssystem for land med stort landområde, som USA eller India, vil være en svært kostbar teknisk utfordring som kanskje ikke er gjennomførbar, og som ikke nødvendigvis vil gi den beskyttelsen politiske ledere ønsker, skriver Bloomberg.

Statsminister Narendra Modi sa i sin tale på Indias nasjonaldag tidligere denne måneden at landet ønsker å utvikle et missilforsvarsskjold.

– For å hindre ethvert forsøk fra fiender på å angripe oss, sa Modi.

Behovet for et robust luftforsvarssystem ble tydelig da angrepsdroner og langtrekkende missiler spilte en sentral rolle i en fire dager lang konflikt i mai med Pakistan. Begge land skjøt missiler og tusenvis av droner som rettet seg mot både sivil og militær infrastruktur, inkludert flyplasser.

Les også Musks xAI saksøker Apple og OpenAI Elon Musk går til søksmål mot Apple og OpenAI, og anklager dem for å blokkere konkurransen i AI-markedet.

Kjøper fra både USA og Russland

India er verdens nest største våpenimportør etter Ukraina, ifølge data fra Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Landet forsøker nå å øke egen produksjon av våpen og skaffe seg teknologi fra partnere som Frankrike, Tyskland og USA. Selv om India i økende grad kjøper forsvarsmateriell fra Vesten, sto Russland fortsatt for over en tredjedel av landets våpenimport mellom 2020 og 2024

India krever ofte teknologioverføring og lokal produksjon som betingelse for våpenkjøp, noe som har ført til en frykt for at avansert amerikansk militærteknologi havner hos et India som styrker båndene til Russland og Kina etterhvert som forholdet til USA svekkes.

India skulle egentlig ha fullført et våpenkjøp fra USA i august, men har satt det på pause etter at de nye tollsatsene på indiske eksportvarer, som nå er på 50 prosent – blant de høyeste USA har overfor noen handelspartner.

For å blidgjøre Trump har India i sommer redusert oljeimporten fra Russland, selv om de ennå ikke har noen planer om å kutte båndene til Kreml.