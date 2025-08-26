Kinas president Xi Jinping samler mot slutten av denne uken mer enn 20 statsledere til et regionalt toppmøte i havnebyen Tianjin, skriver Reuters.

Til Shanghai Cooperation Organisation (SCO), som finner sted 31. august og 1. september, kommer Russlands president Vladimir Putin og ledere fra Midtøsten, Sentral-, Sør- og Sørøst-Asia. Indias statsminister Narendra Modi står også på gjestelisten, i det som blir hans første besøk til Kina på over syv år.

Vil dempe spenningen

Nyhetsbyrået tolker dette som et tegn på at landene vil dempe spenningen etter de blodige grensekampene i 2020.

KRAFTFULL SYMBOLIKK: Mener sjefredaktør Eric Olander i The China-Global South Project. Foto: LinkedIn

– Xi vil bruke toppmøtet til å vise hvordan en post-amerikansk verdensorden kan se ut, og at alle forsøk fra Det hvite hus siden januar på å svekke Kina, Iran, Russland – og nå India – ikke har hatt ønsket effekt, uttaler sjefredaktør Eric Olander i The China-Global South Project, og viser til BRICS-alliansen som et eksempel.

– Se bare hvor mye den har rystet Donald Trump, nøyaktig slik meningen er med slike grupper, legger han til.

– Økt tiltrekningskraft

Ifølge det kinesiske utenriksdepartementet blir årets toppmøte det største siden etableringen av SCO i 2001. Organisasjonen, som startet som et sikkerhetsforum for seks eurasiske land, har nå ti faste medlemmer og 16 observatørland. Mandatet er også utvidet til økonomi og militært samarbeid, påpeker Reuters.

– SCO har økende tiltrekningskraft, noe som hjelper for å fremheve et narrativ om «globalt sør-solidaritet», men visjonen og den praktiske gjennomføringen er uklar. Videre er organisasjonens effektivitet når det gjelder å løse reelle sikkerhetsutfordringer svært begrenset, sier Manoj Kewalramani i den Bangalore-baserte tankesmien Takshashila Institution.

– Kraftfull symbolikk

Indias statsminister Modi ventes ifølge nyhetsbyrået å holde flere bilaterale møter på sidelinjen, ikke minst med Kina, og eksperter tror de to kan annonsere både tilbaketrekking av tropper, visum- og handelslettelser og samarbeid om klima.

Få konkrete politiske resultater er ventet, men Olander advarer mot å undervurdere SCOs symbolkraft.

– Dette toppmøtet handler om symbolikk – virkelig kraftfull symbolikk, sier han.