Nedtur for FrP på ny måling

Fallet til Frp er på hele 3,4 prosentpoeng, ifølge målingen som Respons Analyse har utført for VG , Aftenposten og Bergens Tidende.

Arbeiderpartiet rykker nesten like mye fram med 3,2 prosentpoeng til 28 prosent.

Høyre går fram 2,3 prosentpoeng sammenlignet med forrige VG-måling til 16,8 prosent. Det er nest beste resultat for Høyre på målingene i august i år, som nå altså puster Frp i nakken.

Har stanset lekkasjen

Frps nedgang skyldes først og fremst at Senterpartiet har klart å stoppe lekkasjen mot dem, ifølge tallknuser Thore Gard Olaussen i Respons Analyse.

– Det er betydelig færre overganger fra Sp, færre fra Arbeiderpartiet og også fra Høyre, sier han til VG.

Ifølge Aftenposten har valgforskere spådd at Høyre trolig vil hente tilbake velgere fra Frp.

Målingen viser at det er nettopp det som er i ferd med å skje. Høyre får også tilbake tidligere Høyre-velgere som har sittet på gjerdet.

Frp-leder Sylvi Listhaug sier til avisa at hun ikke er overrasket over vendingen.

– Jeg har sagt hele veien at målingene kommer til å variere, og at vi skal stå på hele veien inn. Så skal vi telle opp på valgdagen, sier hun.

Feilmarginen i målingen er oppgitt til pluss/minus 3,1 prosentpoeng. 1004 personer har deltatt.

Rødgrønn ledelse

På målingen er alle de mindre partiene over sperregrensen. Senterpartiet får 6,8 prosent, SV 6,6 prosent, Rødt 5,8 prosent, MDG 5 prosent, mens både KrF og Venstre får 4,5 prosent.

Omregnet til mandater betyr dette at rødgrønn side har en solid ledelse på de borgerlige på 90 mot 79 mandater.

Men ifølge en gjennomsnittsberegning fra Poll of polls , der alle meningsmålingene i august er lagt til grunn, er de rødgrønnes ledelse hårfin med 85 mot 84 mandater.