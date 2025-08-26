Frankrikes regjering kan falle: Opposisjonen til høyre og venstre samler seg

Bayrou varslet mandag at han vil be nasjonalforsamlingen stemme over tillit hans omstridte budsjettplaner 8. september. Men samtlige opposisjonspartier på venstresiden og ytre høyre meldte tirsdag at de vil stemme imot.

Bayrou leder en mindretallsregjering, og taper han avstemningen, må han gå av. Dermed får president Emmanuel Macron den vanskelige oppgaven å finne en ny statsminister som kan få flertall i nasjonalforsamlingen.

Bakgrunnen for tillitsavstemningen er Bayrous plan om å kutte offentlige utgifter og redusere de store underskuddene i franske statsbudsjetter. Han har blant annet foreslått å fjerne to offentlige fridager og fryse velferdsutgiftene.

Valget til ny nasjonalforsamling i fjor førte til en kaotisk situasjon med tre mer eller mindre like store mindretallsblokker som ikke har nok stemmer til å styre alene – sentrum og sentrum-høyre, venstresiden og ytre høyre med Marine Le Pens Nasjonal samling.