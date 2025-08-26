Fed-topp går til søksmål mot Trump

Mandag kunngjorde president Donald Trump at styremedlem Lisa Cook var fjernet fra Federal Reserve-styret. Årsaken skal være påstander om boliglånsfusk, med to ulike primæradresser ved en lånesøknad i 2021.
Tirsdag ettermiddag svarte Cooks advokat, Abbe Lowell, med å kalle avgjørelsen ulovlig.
– President Trump har ingen myndighet til å fjerne Lisa Cook fra Federal Reserve, sa Lowell i en uttalelse til CNBC. Han varsler at søksmål nå er underveis.
Det er ventet at en eventuell rettsak vil bli behandlet i USAs høyesterett.
– Hans forsøk på å sparke henne, kun basert på et henvisningsbrev, mangler faktisk og juridisk grunnlag, sa Lowell.
Federal Reserve Act fra 1913 sier at en president kun kan sparke et medlem av Federal Reserve-styret «av saklig grunn».
Dette har ifølge CNBC lenge blitt forstått som grov forsømmelse eller pliktbrudd fra et styremedlem.
– Dette er en del av Trumps klappjakt på folk i Fed, men vil ikke endre balansen i Fed, sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen til Finansavisen om sparkingen.
Styremedlemmet var mandag raskt ute med en uttalelse.
– President Trump hevdet å sparke meg «av saklig grunn» når ingen grunn finnes i loven, og han har ingen myndighet til å gjøre det.
– Jeg vil ikke trekke meg. Jeg vil fortsette å utføre mine plikter for å hjelpe den amerikanske økonomien, slik jeg har gjort siden 2022, sa Cook.