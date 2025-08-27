Amerikansk toppdiplomat kalt inn til dansk UD etter Grønland-avsløring

– Vi ser at det er utenlandske aktører som viser interesse for Grønland og dets nåværende posisjon i kongeriket. Vi bør derfor ikke bli overrasket om vi i den kommende tiden ser utenlandske forsøk på å påvirke kongerikets framtid, sier Rasmussen i en kommentar til Ritzau.

Bakgrunnen er at Danmarks Radio (DR) onsdag har avslørt at Grønland er mål for påvirkningskampanjer som skal slå sprekker i forholdet til Danmark. De viser til sentrale, men anonyme kilder som sier at menn med forbindelser til USAs president Donald Trump forsøker å «infiltrere» Grønland.

DR har ikke kunnet slå fast om mennene jobber på eget initiativ eller på ordre. Men de blir fulgt tett av både myndigheter og den danske regjeringen, ifølge DR.

– Uakseptabelt

– Ethvert forsøk på å blande seg inn i kongerikets indre anliggender vil selvfølgelig være uakseptabelt. I lys av dette har jeg bedt utenriksdepartementet om å kalle inn USAs chargé d'affaires til et møte på Asiatisk Plads, sier Rasmussen videre til Ritzau.

Asiatisk Plads er området i København der det danske utenriksdepartementet ligger.

Trump har ved flere anledninger uttrykt et sterkt ønske om at USA skal overta makten over Grønland.

Mark Stroh er USAs chargé d'affaires ved den amerikanske ambassaden i Danmark. USA har for tiden ingen ambassadør i Danmark etter at Alan Leventhal trakk seg fra stillingen i januar.

Vurderer Grønland som mål

DR har også fått bekreftet fra den danske sikkerhets- og etterretningstjenesten PET at de vurderer Grønland som et mål for påvirkningskampanjer som har som mål å skape splid mellom Grønland og Danmark.

– PET vurderer at dette kan oppnås ved å utnytte eksisterende eller oppdiktede uenigheter, for eksempel i forbindelse med kjente enkeltsaker, eller ved å fremme eller forsterke visse synspunkter på Grønland om kongeriket og USA eller andre land med særlig interesse for Grønland, sier PET i en kommentar til DR.

Ifølge DR skal en av mennene som forsøker seg på «infiltrasjon», ha samlet inn navnene på grønlandske borgere som støtter Trumps plan om å overta Grønland. Han skal også ifølge kildene ha fått grønlendere til å peke ut saker som kan brukes til å sette Danmark i et dårlig lys i amerikanske medier.

Sjeldent

Det er sjeldent at Danmark kaller inn representanter fra allierte land til samtaler.

Det skjedde imidlertid også i mai, da Rasmussen fikk utenriksdepartementet til å kalle inn den daværende amerikanske chargé d'affaires, Jennifer Hall Godfrey, til samtaler med statssekretær Jepp Tranholm-Mikkelsen.

Det skjedde etter at den amerikanske avisen Wall Street Journal meldte at USA ville øke spionasjevirksomheten på Grønland. Avisen fikk informasjonen av anonyme kilder.