En SMS til alle Rødts medlemmer sørget mandag for over 1,1 millioner kroner til partiets valgkampkasse.

Publisert 27. aug. | Oppdatert 27. aug.
SKUFFER INN: Rødt-leder Marie Sneve Martinussen kan glede seg over drøyt 670 nye medlemmer og friske penger som er samlet inn til valgkampinnspurten. Foto: Anders Horntvedt
I SMS-en som ble sendt ved 12-tiden mandag, ble det opplyst at partiet manglet én million kroner for å kunne gjennomføre alle planene de siste to ukene, skriver Klassekampen.

Ni timer og 2.500 Vipps-overføringer senere var det kommet inn over 1,1 millioner kroner.

– Vi har ikke milliardærstøtte, så da må vi skaffe pengene selv, sier partisekretær Reidar Strisland i Rødt til Klassekampen.

Strisland opplyser at pengene skal brukes på annonser, både på digitale plattformer og i lokal- og riksaviser.

Det er ikke bare bankkontoen som har vokst. Partiet har også fått 673 nye medlemmer siden forhåndsstemmingen åpnet 11. august.

