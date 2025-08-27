NRKs supermåling: Støre helt avhengig av Rødt

Målingen har rødgrønt flertall, men Arbeiderpartiet og Støre vil bli helt avhengige av Rødt og MDG for å beholde makten.

De rødgrønne partiene får 88 mot de borgerliges 81 mandater.

MDG og Rødt må holde seg over sperregrensen for å sikre rødgrønn seier, og på borgerlig side må KrF og Venstre klare det samme. På denne målingen er alle sperregrensepartiene over 4 prosent.

Utjevningsmandatene fordeler seg slik: SV (5), Venstre (4), MDG (4), Rødt (3), KrF (2) og Senterpartiet (1).

MDG, KrF og Rødt går mest fram på målingen, mens Ap og Høyre er taperne med en nedgang på henholdsvis 1,8 og 3,8 prosentpoeng siden mai.

Les også Våre bestefedre bygget – din politikk river ned, Jonas Med større tillit til norske bedriftseiere kunne vi fått ny industri og flere arbeidsplasser – slik våre bestefedre skapte.

Flere profiler ute av Stortinget

I Troms viser målingen at Sandra Borch mister sin stortingsplass, mens Frp kan få to mandater fra fylket.

I Finnmark mister Pasientfokus sitt mandat. I Nordland mister Senterpartiet og SV ett mandat hver, mens Rødt beholder sitt ene. Frp får to mandater fra fylket.

I Nord-Trøndelag valgdistrikt mister Venstre sitt ene mandat, som går til Frp. I Sør-Trøndelag mister Senterpartiet begge sine mandater, mens Frp og Ap får ett mandat mer enn i dag.

I Møre og Romsdal, Frp-leder Sylvi Listhaugs hjemfylke, ligger Frp an til å kapre tre av fylkets seks direktemandater. I Sogn og Fjordane tar Frp ett av fire direktemandater.

Les også Norges 180 viktigste investorer: Milliardfest – så mye tjente de Norges 180 viktigste aksjeinvestorer hadde et knallår i fjor. Samlede overskudd økte nær 50 prosent. Så mye tjente Spetalen, Stenshagen, Tveitereid, Skorstad og alle andre.

Frp fosser fram

I Hordaland er Frp den store vinneren. Hadde målingen vært valgresultatet, ville partiet fått fire direktemandater. De tar ett mandat fra Høyre og ett fra Senterpartiet. Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn faller ut av Stortinget.