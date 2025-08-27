President Xi Jinping har igangsatt den største utrenskningen av militære ledere siden Mao-regimet tok slutt i 1976, viser en omfattende analyse Bloomberg har gjort.

Et av de seneste ofrene for denne utrenskningen ser ut til å være He Weidong, nest høyest rangerte offiser i Folkets frigjøringshær (PLA). He ble for mindre enn tre år siden utnevnt til nestleder i Den sentrale militære kommisjonen (CMC), det mektige organet som kontrollerer PLA og underlagt Kommunistpartiet.

Uteble fra treplanting

Historisk har Kinas kommende ledere hatt nestledervervet i CMC før de senere ble partiets generalsekretær, og endringer i CMC blir derfor fulgt nøye av Kina-analytikere for å tolke Xis planer.

SIST SETT 11. MARS: General He Weidong (t.v.). Foto: NTB

– Xi ser ut til å ville holde både allierte og rivaler i uvisshet om arverekkefølgen – kanskje helt frem til siste øyeblikk, sier den Washington-baserte Kina-forskeren Neil Thomas ved Asia Society Policy Institute.

Det så langt klareste tegnet på at He Weidong er fjernet er ifølge nyhetsbyrået hans «no show» i april, da Kinas øverste militære ledere samlet seg til den årlige treplantingsseremonien i Beijing. I så fall snakker vi om avskjedigelsen av den høyest rangerte offiseren siden Mao.