President Xi Jinping har igangsatt den største utrenskningen av militære ledere siden Mao-regimet tok slutt i 1976, viser en omfattende analyse Bloomberg har gjort.
Et av de seneste ofrene for denne utrenskningen ser ut til å være He Weidong, nest høyest rangerte offiser i Folkets frigjøringshær (PLA). He ble for mindre enn tre år siden utnevnt til nestleder i Den sentrale militære kommisjonen (CMC), det mektige organet som kontrollerer PLA og underlagt Kommunistpartiet.
Uteble fra treplanting
Historisk har Kinas kommende ledere hatt nestledervervet i CMC før de senere ble partiets generalsekretær, og endringer i CMC blir derfor fulgt nøye av Kina-analytikere for å tolke Xis planer.
– Xi ser ut til å ville holde både allierte og rivaler i uvisshet om arverekkefølgen – kanskje helt frem til siste øyeblikk, sier den Washington-baserte Kina-forskeren Neil Thomas ved Asia Society Policy Institute.
Det så langt klareste tegnet på at He Weidong er fjernet er ifølge nyhetsbyrået hans «no show» i april, da Kinas øverste militære ledere samlet seg til den årlige treplantingsseremonien i Beijing. I så fall snakker vi om avskjedigelsen av den høyest rangerte offiseren siden Mao.
Sist gang He ble sett offentlig var på avslutningen av kommunistpartiets kongress 11. mars.
– Utvilsomt mye uro
Bloomberg-analysen viser at 14 av 79 generaler president Xi selv har utnevnt enten har forsvunnet eller satt under etterforskning. Til sammenligning etterforsket ingen av forgjengerne Jiang Zemin og Hu Jintao en eneste general de selv utnevnte.
Videre har Xis utrenskning kostet to forsvarsministre jobben – i tillegg til at CMC er redusert til kun fire medlemmer, fra syv ved starten av hans tredje periode i 2022.
Antallet CMC-medlemmer har ikke vært lavere siden Mao regjerte, men etter militærparaden på Tiananmen-plassen i Beijing 3. september får Xi sjansen til fylle opp igjen CMC under Kommunistpartiets fjerde plenum, der over 300 partiledere samles bak lukkede dører i Beijing for å legge den neste 5-årige økonomiplanen.
– Det er utvilsomt mye uro i toppsjiktet akkurat nå. Det gir svært dårlige signaler, sier assisterende professor James Char ved Nanyang Technological University i Singapore.
Svekket beredskap?
Under paraden vil observatører ifølge nyhetsbyrået ikke bare se etter nye stridsvogner, missiler og annet utstyr, men også etter tegn på om president Xi faktisk stoler på sine egne generaler til å føre krig.
Det nesten umulige spørsmålet Kina-eksperter nå stiller seg, gitt den lave visibiliteten i Kommunistpartiet, er om utrenskningen av militære ledere er et tegn på Xis politiske styrke – eller hans svakhet?
– Selv om yngre PLA-offiserer vil se på utrenskningen som et forsøk på å rense systemet for korrupsjon, vil høyere rangerte offiserer ha motivasjon til å skjule utstyrsfeil fra korrupte anskaffelser – feil som ofte først oppdages i strid, sier seniorforsker Joel Wuthnow ved National Defense University i USA til Bloomberg.
– Det er vanskelig å si hvor mye utrenskningen har svekket beredskapen. Det viktigste er at Xi neppe kan være helt sikker på kvaliteten på PLA-utstyret, selv om PLA gjør seg klar til en stor Beijing-parade for å vise frem sine nye styrker for verden, fortsetter han.