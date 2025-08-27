Etter at Israel og USA i juli gikk til angrep på iranske atomanlegg, satte Iran samarbeidet med IAEA og deres inspektører på pause.

Begrunnelsen var at IAEA unnlot å fordømme angrepene.

– Når det gjelder Iran, er det mange anlegg. Noen ble angrepet, andre ikke. Vi diskuterer nå hvilke praktiske ordninger som kan iverksettes for å lette gjenopptakelsen av vårt arbeid der, sier Grossi til Fox News.

Utsendinger fra Iran og de såkalte E3-landene – Storbritannia, Frankrike og Tyskland – møttes tirsdag i Wien til en ny runde med samtaler i et forsøk på å holde liv i atomavtalen fra 2015.

Irans viseutenriksminister Kazem Gharibabadi, som deltok i samtalene, sa at det var «på høy tid» for den europeiske trioen «å ta det rette valget og gi diplomatiet tid og rom».

USA trakk seg fra avtalen i 2018, forrige gang Donald Trump var president. Det fikk også Iran til å gå bort fra deler av avtalen, blant annet ved å trappe opp anrikningen av uran.

E3-landene har truet med å gjeninnføre sanksjoner som ble opphevet da atomavtalen ble inngått.