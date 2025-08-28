SSB kom nylig med tall for etableringstakten for nye bedrifter. Tallene viser at Norge nå har den laveste etableringstakten på ti år.

Det ble registrert 14.377 nye foretak i kvartalet. Det er 6 prosent lavere enn samme kvartal året før. Vi må tilbake til 2015 for å finne et annetkvartal med like få nyregistrerte foretak.

Selv i det covid-rammede andrekvartalet i 2020 ble det registrert flere nye foretak enn nå.

– Tallene er dramatiske. Nå er det rød alarm for nyskapingsevnen til Norge – og for fremtidens velferd. Tallene viser at vi har en regjering som lever på fortiden, og at den har mislykkes totalt i den viktigste jobben: Å rigge Norge for fremtiden, sier Alfred Bjørlo, næringspolitisk talsperson i Venstre.

Dette handler om mye mer enn at noen milliardærer har flyttet til Sveits, hevder han.

– Regjeringen dekker bevisst over at vi har en nyskapingskrise i Norge. Mens andre land legger stadig mer til rette for gründere og nyskapere, kjører Ap-regjeringen i Norge på med ekstra skatter, mer byråkrati og nyskapingsfiendtlig retorikk.

Mini-CV Navn: Alfred Jens Bjørlo (52). Stilling: Stortingsrepresentant for Venstre. Bakgrunn: Cand.scient. i biologi fra Universitetet i Bergen, 1997. Politisk rådgiver for Venstre 1999–2004. Seniorrådgiver i Burson-Marsteller 2004–2007. Daglig leder i Måløy Vekst 2007–2011. Ordfører i Eid/Stad 2011–2021. Stortingsrepresentant for Venstre fra Sogn og Fjordane siden oktober 2021. Aktuell: SSB-tall om nyskaping.

– Boblende sinne

– Regjeringen pleier å si at norsk økonomi går godt, med lav ledighet og et høyt investeringsnivå. Har de et poeng?

– De har et poeng i den forstand at vi fortsatt lever på høye olje- og gasspriser, og en stadig voksende offentlig sektor. I tillegg går reiseliv veldig godt. Men vi kan ikke basere fremtiden på olje, gass og en gunstig kronekurs akkurat nå. Det sier absolutt ingenting om hva vi skal leve av om ti eller 15 år. Det er det jeg opplever når jeg reiser rundt i bedrifts- og gründernorge, sier Bjørlo.

I disse dager driver han valgkamp i hjemfylket Sogn og Fjordane, avbrutt av én og annen avstikker til andre steder på Vestlandet, også det relatert til kommende stortingsvalg.