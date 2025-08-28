Ap og fagbevegelsen deler makten – folket deler regningen

Dette er ikke nøytral velferdspolitikk. Det er en politisk investering i venstresidens og fagforeningenes makt. Arbeiderpartiet sørger for ordninger som gjør fagbevegelsen sterkere. Til gjengjeld leverer fagbevegelsen mobilisering, legitimitet og stemmer tilbake til partiet.

Å tro at Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre eller resten av den erfarne politiske eliten ikke forstår konsekvensene av politikken de fører, er naivt. De vet utmerket godt at å styrke maktbastionene går i deres favør samtidig som de svekker bedriftene med stadig økende innstramminger og en mer næringsfiendtlig skatte- og avgiftspolitikk. De ser selvfølgelig at flere verdiskapere vurderer å flytte både kapital og virksomhet ut av landet. Det er ikke uvitenhet. Det er en kalkulert prioritering.

Først blir næringslivet demonisert og presset ut. Så blir staten gjort til primær forsørger for stadig flere

Når verdiskaperne forsvinner, mister landet skatteinntekter og innovasjonskraft. Men samtidig åpner det for en annen politisk utvikling. En økende andel av velgerne som er økonomisk avhengige av staten. Verdiskapere og næringsdrivende jages ut, og andre grupperinger kommer inn – som i langt større grad stemmer på partier som lover dem velferd og offentlig støtte. Det gir venstresiden en større sannsynlighet for å videreføre samme politiske kontroll i enda flere stortingsperioder.

Valgkampens ordkrig kan gi inntrykk av at det handler om å overbevise hverandre og velgerne om hva som er best for Norge. Men i bunn og grunn handler det om makt. Det kommer tydelig til uttrykk når politikken som føres først og fremst brukes til å bevare og styrke eksisterende maktstrukturer. Da hjelper det lite å kaste fakta og tall i retning av dem som allerede vet nøyaktig hva de gjør.

Det er mange grelle eksempler gjennom historien der vi har sett det samme mønsteret. Først blir næringslivet demonisert og presset ut. Så blir staten gjort til primær forsørger for stadig flere. Når makten konsentreres om å dele ut verdiene som allerede finnes, i stedet for å legge til rette for å skape mer, ender det alltid i nedgang. Samfunn som gjør omfordeling til sitt hovedprosjekt vil per definisjon stagnere og svekkes.

Norge står ved et veiskille. Mens fagbevegelsen mobiliserer velgere på venstresiden, har mange bedriftseiere ikke lenger råd til å investere og utvikle den lokale virksomheten som ønsket. De må derfor stille sine ansatte det enkle, men avgjørende spørsmålet: «Vil vi ha et styresett som legger til rette for vekst og utvikling, eller et styresett som bare er opptatt av å opprettholde makt og fordele verdier til det ikke er mer igjen?»

Morten Wiese

Daglig leder i Wiese Ventures