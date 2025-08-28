Hele 46 prosent av de spurte oppgir at de ville foretrekke Støre som statsminister etter det kommende stortingsvalget, viser målingen utført av Respons Analyse for Aftenposten , VG og Bergens Tidende.

Støre øker ledelsen fra 45 til 46 prosent fra forrige statsministermåling , som viste den samme trenden. Dette er dermed hans beste statsministermåling hos Respons siden august 2021.

– Dette er en motiverende tilbakemelding under to uker før valgdagen, sier Støre til Aftenposten.

Erna Solberg får en oppslutning på 24 prosent – det samme som i den forrige målingen. Sylvi Listhaug går ned ett prosentpoeng, fra 19 til 18 prosent.

Solberg er fremdeles mer populær statsministerkandidat enn Listhaug, selv om Frp gjør det bedre enn Høyre på meningsmålingene.

Hele målingen, endring fra målingen publisert tidligere i august i parentes:

Rødt 5,8 (−0,5), SV 6,6 (+0,3), Ap 28,0 (+3,2), Sp 6,8 (+0,2), MDG 5,0 (+0,7), Venstre 4,5 (-0,7), KrF 4,5 (+0,2), Høyre 16,8 (+2,3), Frp 18,5 (−3,4), Andre 3,6 (-1,7).

Undersøkelsen er utført blant 1005 respondenter mellom 20. august og 25. august. 835 oppga partipreferanse. Feilmargin for målingen som helhet er ±3,1 prosentpoeng.

