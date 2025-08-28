Hvis endringene går igjennom vil utenlandske studenter på F-visum og journalister på I-visum måtte søke om å få forlenget oppholdet sitt i USA, heller enn å ha en mer fleksibel status. I dag kan studenter oppholde seg i USA så lenge programmet deres varer, og journalister så lenge de har arbeid i landet.

Endringene gjelder også for utlendinger som deltar i kulturutvekslingsprogrammer.

I 2024 var det 1,6 millioner utenlandske studenter på F-visum, mens det finansåret 2024 som startet 1. oktober 2023 ble utstedt 355.000 visum til folk på kulturutveksling og 13.000 som jobber i mediene.

