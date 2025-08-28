Spetalen raser: – En stygg løgn

Investor Øystein Stray Spetalen går hardt ut mot Nationen-kommentator Eva Nordlund etter at hun i en kommentar skrev at han mener «syke og uføre må bli fattigere», melder Nettavisen.

– Hun skriver i sin kronikk at jeg mener syke og uføre må bli fattigere. Det har jeg aldri sagt. Hvor har hun det fra, spør Spetalen.

Han understreker at han kun har tatt til orde for at det må lønne seg å jobbe, blant annet ved å la lavtlønte tjene mer uten å betale skatt.

– Hvordan kan en politisk kommentator komme med direkte løgn og basere artikkelen på det uten at jeg får komme til motmæle? Det er en total overkjøring av ytringsfriheten, sier investoren til Nettavisen.

– Samtidig som hun setter frem en stygg løgn, legger han til.

Nordlund svarer at hun står ved sin tolkning.

– Konsekvensen av Spetalens syn er at forskjellene øker for syke og uføre. Da blir man straffet, sier hun til Nettavisen.

Hun avviser å ha kalt ham korrupt, men mener Spetalen opptrer som en oligark.

– Nordmenn er blitt fattigere

Dette er ikke første gang i sommer Spetalen skaper overskrifter. Tidligere i august gikk finansmannen til frontalangrep på Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg i «Gutta», hvor blant annet Oscar Westerlin er programleder.

– Vi har sett kjøpekraften til vanlige nordmenn falle med 25 prosent de siste fire årene under Støre, sa Spetalen på podcasten.

Ifølge regnestykket til Spetalen, som han har utarbeidet sammen med kollega Espen Fjermestad, har realinntekten falt med rundt 6,6 prosent på grunn av inflasjon og valutaeffekter. Når økte boliglånsrenter og høyere strømpriser legges til, tilsvarer det en samlet reduksjon i disponibel realinntekt på nær 25 prosent mellom 2021 og 2025.

– Nordmenn er blitt 25 prosent fattigere under Støre, sier Spetalen, og peker særlig på renteøkningene som den største belastningen.