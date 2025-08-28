Den danske utenriksministeren innkalte onsdag USAs øverste diplomat i København til samtaler, etter at Danmarks Radio (DR) meldte at minst tre personer med tilknytning til Donald Trump har drevet skjulte påvirkningsoperasjoner på Grønland.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen kalte møtet en «forebyggende samtale». Der skal Løkke Rasmussen ha gjort det klart «at dersom noen fra offisielt amerikansk hold skulle være delaktige i det som kan betegnes som påvirkningskampanjer, så er det i strid med alle internasjonale regler».

Trump har flere ganger uttrykt ønske om å legge Grønland under amerikansk kontroll, og under et intervju med NBC i mars sa han at USA til slutt skulle «få» territoriet «100 prosent sikkert». I tillegg har verken Trump eller USAs forsvarsminister Pete Hegseth avvist bruken av militærmakt for å overta øyen.

If the allegations are true, this behavior is really dumb. Greenland and Denmark are our allies. They’ve always been willing to have more U.S. bases and rare earth mineral mining cooperation. Pressure from the U.S. is unnecessary… in fact it is harmful. https://t.co/6jyaDiPVnO — Rep. Don Bacon 🇺🇸✈️🏍️⭐️🎖️ (@RepDonBacon) August 27, 2025

Avsløringen fra DR førte til at den republikanske representanten Don Bacon, som representerer Nebraska, skrev på Twitter/X at «Hvis påstandene stemmer, er denne oppførselen virkelig dum».

«Grønland og Danmark er våre allierte. De har alltid vært villige til å ha flere amerikanske baser og samarbeid om utvinning av sjeldne jordarter. Press fra USA er unødvendig … det er faktisk skadelig,» la han til.

DR har ikke kunnet slå fast om mennene jobber på eget initiativ eller på ordre. Men de blir fulgt tett av både myndigheter og den danske regjeringen, ifølge DR. Kanalen har bedt Det hvite hus om kommentar, men har ikke fått svar.

Bacon, som har vært kjent som en moderat stemme i Det republikanske parti, kunngjorde tidligere i sommer at han ikke stiller til gjenvalg i 2026, etter å ha sittet i Representantenes Hus siden 2017. Før det hadde han vært offiser i det amerikanske luftforsvaret, hvor han oppnådde graden brigader.