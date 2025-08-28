Sendte hemmelig brev: – Trump er den store fredsmegleren

Da Donald Trump i mars skrudde opp handelskrigen med Kina, startet Beijing en forsiktig tilnærming til India, skriver Bloomberg.

Kinas leder Xi Jinping sendte et brev til Indias president Droupadi Murmu for å bedre relasjoner mellom landene. Brevet ble videreformidlet til statsminister Narendra Modi, ifølge en indisk tjenestemann.

ISFRONTEN TINER: I mai kriget India mot kinesisk våpenteknologi, men i august har de blitt enige om å gjenoppta direktefly og lette på eksportrestriksjoner mot hverandre. Foto: NTB

Fredsmegleren Trump

Først i juni begynte Modi-regjeringen en mer seriøs innsats for å bedre forholdet til Kina, samtidig som handelsforhandlingene med USA surnet. Inderne reagerte kraftig på Trumps påstand om å ha meglet frem en våpenhvile mellom India og Pakistan etter kampene i mai.

I august har tilnærmingen skutt fart. Rammet av Trumps tollsatser har de to landene blitt enige om å intensivere arbeidet med å løse grensetvister. Denne helgen reiser Modi til Kina for første gang på sju år, ifølge Bloomberg.

– Trump er den store fredsmegleren, sier Ashley Tellis ved Carnegie Endowment, ironisk.

– Han har klart dette ved å behandle India som en fiende.

I flere tiår har Washington satset på India som en motvekt til Kina. Trump snudde dette ved å ilegge 50 prosent toll på indisk eksport som straff for kjøp av russisk olje – noe som sjokkerte Modi-regjeringen.

Gjenstår hindringer

Siden 2023 har India og Kina forsøkt å trekke tilbake tropper fra grensen, men uten enighet. Etter Xis brev reiste Indias utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar til Beijing for første gang på fem år. Deretter ble partene enige om å gjenoppta direktefly, Kina letter eksportrestriksjoner for gjødsel, og India åpner igjen for kinesiske turister, skriver Bloomberg.

Til tross for tegn til tilnærming, gjenstår store hindringer. Kinas bånd til Pakistan skaper uro i New Delhi, særlig etter at kinesisk våpen- og satellittstøtte ble brukt under konflikten i vår. Samtidig bekymrer økte kontakter mellom India og Taiwan kineserne, mens Indias medlemskap i Quad – sikkerhetssamarbeidet med USA, Japan og Australia – forsterker spenningen.