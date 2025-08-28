Borgerlig kollaps

På TV 2s ferske stortingsbarometer fra Verian går samtlige borgerlige partier tilbake. Frp faller mest, med 1,8 prosentpoeng. Totalt mister høyresiden 3,2 prosentpoeng, mens Arbeiderpartiet styrker seg med 2,3 prosentpoeng og ligger på 29,3 prosent.

– Med få dager igjen til valget er Frps fokus på politikk og at vi skal bli kvitt Støre-regjeringen, ikke på eventuelle posisjoner, ifølge Listhaug i en skriftlig uttalelse til TV 2.

Hun har også vært klar og tydelig gjennom valgkampen om at deres mål er å få bort Støre og at det største partiet på borgerlig side burde få statsministeren.

Målingen gir et klart rødgrønt flertall på Stortinget, med 94 mandater mot 75 til de borgerlige. For flertall trengs 85.

Rødgrønn styrking

SV til MDG får 84 mandater til sammen, og dermed havner Rødt med sine ti mandater i en vippeposisjon. MDG holder seg over sperregrensen, etter en fremgang på 0,9 prosentpoeng.

Arbeiderpartiets fremgang blir godt mottatt i partiet:

– Dette er en motiverende måling med gode tall for Arbeiderpartiet og flertall på vår side. Denne skal vi ta med oss som god inspirasjon i resten av valgkampen, sier Jonas Gahr Støre.