Situasjonen er svært alvorlig, ifølge partiets helsepolitiske talsperson Tone Trøen.

– Hvis vi ikke blir bedre på å rekruttere og beholde sykepleiere i Norge, vil velferdstjenestene og helsetjenestene kunne bryte sammen, sier hun til NTB.

Trøen er på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, hvor hun møter sykepleiere som forteller om en forsøksordning med lengre vakter for ansatte som ønsker det.

– Sykepleierne er avgjørende viktig for å gi god kvalitet, god pasientbehandling og løse de store oppgavene i helsetjenesten, fastslår Trøen.

Les også Arbeidskraft må frigjøres fra byråkrati og rapportering Dersom vi når målet om å redusere administrative byrder med 30 milliarder kroner, tilsvarer det over 34.000 årsverk.

– Mange går ut av yrket

En utfordring er å rekruttere tilstrekkelig mange sykepleiere – og beholde dem som allerede er i yrket.

Ifølge en analyse fra Nav kan Norge mangle 30.000 sykepleiere i 2040.

– Vi ser veldig mange sykepleiere som ikke blir lenge i yrket, veldig mange som går ut av det, og vi ser et veldig høyt sykefravær, sier Trøen, som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Høyre lanserer derfor – halvannen uke før valget – en tipunktsplan for å rekruttere og beholde flere sykepleiere.

Et av tiltakene er å innføre sykepleiefaglig ledelse på alle landets sykehus. En egen sykepleierdirektør bør sitter i ledergruppene på sykehusene, mener Høyre.