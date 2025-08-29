Situasjonen er svært alvorlig, ifølge partiets helsepolitiske talsperson Tone Trøen.
– Hvis vi ikke blir bedre på å rekruttere og beholde sykepleiere i Norge, vil velferdstjenestene og helsetjenestene kunne bryte sammen, sier hun til NTB.
Trøen er på Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo, hvor hun møter sykepleiere som forteller om en forsøksordning med lengre vakter for ansatte som ønsker det.
– Sykepleierne er avgjørende viktig for å gi god kvalitet, god pasientbehandling og løse de store oppgavene i helsetjenesten, fastslår Trøen.
– Mange går ut av yrket
En utfordring er å rekruttere tilstrekkelig mange sykepleiere – og beholde dem som allerede er i yrket.
Ifølge en analyse fra Nav kan Norge mangle 30.000 sykepleiere i 2040.
– Vi ser veldig mange sykepleiere som ikke blir lenge i yrket, veldig mange som går ut av det, og vi ser et veldig høyt sykefravær, sier Trøen, som leder helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.
Høyre lanserer derfor – halvannen uke før valget – en tipunktsplan for å rekruttere og beholde flere sykepleiere.
Et av tiltakene er å innføre sykepleiefaglig ledelse på alle landets sykehus. En egen sykepleierdirektør bør sitter i ledergruppene på sykehusene, mener Høyre.
I tillegg vil partiet be partene i arbeidslivet om å diskutere økt lønn og bonusordninger.
– Fungerer ikke godt i dag
– Det viktigste for oss av disse løftene er ledelse. Det er helt avgjørende å ha sykepleiefaglig ledelse, sier Trøen.
Hun får støtte fra Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund.
– Ledelsessystemet fungerer ikke godt i helsetjenesten i dag. Det er en av hovedgrunnene til de problemene vi ser med å beholde personell, å klare å rekruttere nok personell, og med sykefravær, sier forbundslederen.
Som første sykehus i Norge har Lovisenberg Diakonale Sykehus nylig ansatt en sykepleiefaglig direktør. Trøen mener det bør bli normen ved alle norske sykehus.
– Det har jo vært en del kritikk av at det er mange direktører i ulike offentlige sektorer i Norge. Er det virkelig flere direktører vi trenger?
– Poenget er hvilke direktører som sitter rundt ledergruppens bord, svarer Trøen.
Hun peker på at sykepleierne er den største gruppen helsearbeidere og mener det åpenbart trengs sykepleierfaglige ledere ved sykehusene.
Trivselen skal måles
Hvis de borgerlige partiene vinner valget, vil partene i arbeidslivet raskt få en oppfordring om å drøfte økt lønn og nye bonusordninger for sykepleierne.
– Det er noe av det første vi vil gjøre hvis vi vinner valget, sier Trøen.
Blant de andre punktene i tipunktsplanen er systematiske undersøkelser av hvordan sykepleierne trives på jobb.
– Hvis sykepleierne opplever å være fornøyde og trives på jobb, og å være godt ledet, så får vi god pasientbehandling.
I tillegg vil Høyre styrke lederutdanningen for sykepleiere, innføre en mentorordning, godkjenne flere sykepleiergrupper som spesialister, møte behovet for etterutdanning og innføre tverrfaglige team med helsepersonell som standard. Private og ideelle aktører skal få bidra mer, både med utdanning og praksisplasser.
Videre ønsker partiet å flytte én arbeidsdag fra sykepleiernes administrasjonsarbeid til pasientrettet arbeid. Det skal skje med utrulling av ny teknologi og kunstig intelligens, samt oppgavedeling.