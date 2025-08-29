– For meg så framstår Arbeiderpartiet og Høyre helt like. Sånn som de opptrer, så er jeg egentlig like redd for begge, sier Mehl i et intervju med Dagbladet.

Hun er bekymret for at det kan bli nye runder med strukturreformer innen politi, kommuner og sykehus hvis de blir for sterke, enten hver for seg eller sammen.

Mehl peker på samarbeidet mellom Ap og Høyre i flere kommuner og i Innlandet fylke som eksempler.

Den tidligere statsråden er spesielt kritisk til Arbeiderpartiet og deres tilnærming til distriktspolitikk:

– Jeg stoler ikke på Ap i det hele tatt. De som til syvende og sist taper på beslutningene de tar, er befolkningen som eksempelvis i mitt hjemfylke, Innlandet. Beslutningene som tas, betyr noe i hverdagen til folk, som vi så i skolesaken. Men til syvende og sist så framstår politikk mer som et maktspill for Ap.