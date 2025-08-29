Det er ikke klart om salget faktisk blir noe av, men om det skjer, skal innkjøpet dekkes av programmet Jump Start, som finansieres av Norge, Danmark og Nederland, med støtte fra USA, sier en kilde med kjennskap til avtalen.

Godkjenningen gjelder 3.350 langtrekkende ERAM krysserraketter, samt styringssystemer og forsvar mot elektronisk krigføring. Til sammen er det snakk om utstyr for rundt 825 millioner dollar, opplyser Pentagon. Summen tilsvarer drøyt 8,3 milliarder kroner.

Les også Merz: Åpenbart at det ikke blir møte mellom Putin og Zelenskyj Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier det er åpenbart at det ikke blir noe møte mellom Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj.

Diskuterte sikkerhetsgarantier med Erdogan

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har diskutert sikkerhetsgarantier med sin tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan torsdag.

– President Erdogan informerte meg om at han har tatt med seg sin forsvarsminister i arbeidet med å se på hvordan Tyrkia kan bidra til å ivareta sikkerheten, særlig i Svartehavet, sier Zelenskyj på telegram. Han sier garantien vil bli satt ned på papir til uken.

Den ukrainske presidenten fortalte også at Russland rammet et tyrkisk selskap, Aserbajdsjans ambassade, EU-delegasjonens lokaler og British Council i tillegg til boligområder i det omfattende angrepet mot Kyiv natt til torsdag.

Les også Trump er en økonomisk diktator

Norge deltar på EU-ministermøte

Torsdag samles EUs forsvars- og utenriksministre for å diskutere ytterligere støtte til Ukraina og den situasjonen på Gazastripen. Også Norges utenriksminister skal delta.

Det uformelle møtet finner sted i København fredag og lørdag.

Møtet starter dagen etter at Russland avfyrte over 600 droner og raketter i det verste bombardementet av Ukraina siden juli. Over 20 mennesker ble drept.

Fredag skal de blant annet diskutere hvordan EU kan styrke sin militære støtte til Ukraina. Lørdag skal samtalene i hovedsak dreie seg om ytterligere EU-sanksjoner mot Russland, for å legge press på president Vladimir Putin til å godta våpenhvile og forplikte seg til fredssamtaler.

Det ventes også at det holdes samtaler om mulige sikkerhetsgarantier for Ukraina etter at kamphandlingene er over. I tillegg står krigen på Gaza på lørdagens agenda.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) skal delta. Det er første gang Norge er invitert til et slikt møte. Også Storbritannia og Island er invitert.