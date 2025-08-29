Sør-Korea: Tidligere førstedame tiltalt for korrupsjon

Kim Keon-hee, kona til Sør-Koreas avsatte ekspresident Yoon Suk-yeol, er tiltalt for bestikkelser og andre korrupsjonslovbrudd, opplyser påtalemyndigheten.

TILTALT: Kim Keon-hee (f.v.), kona til Sør-Koreas avsatte ekspresident Yoon Suk-yeol, er blitt tiltalt for korrupsjonslovbrudd. Her sammen med ektemannen Yoon Suk Yeol, da de besøkte USAs daværende president Joe Biden og hans kone Jill i 2023.  Foto: Bloomberg
Både Yoon og Kim er pågrepet og sitter fengslet.

Rettssaken mot ekspresident Yoon er allerede i gang. Han må svare for anklager om oppvigleri etter et mislykket forsøk på å innføre unntakstilstand i desember. Forsøket ble stanset av nasjonalforsamlingen, som stilte ham for riksrett og avsatte ham.

Erklærte unntakstilstand

Yoon forsøkte 3. desember i fjor å innføre unntakstilstand og sette nasjonalforsamlingen til side, men de folkevalgte tvang ham til å gjøre retrett og stilte ham for riksrett. Etterforskningen av presidenten og flere i kretsen rundt ham pågår.

Yoon forklarte krisetiltaket med at landet måtte forsvares mot «antistatlige elementer», med referanse til Nord-Korea, og han antydet at landets valgsystem var sårbart for utenlandsk påvirkning.

Han ble Sør-Koreas første sittende president som er blitt pågrepet. 

