Både Yoon og Kim er pågrepet og sitter fengslet.

Rettssaken mot ekspresident Yoon er allerede i gang. Han må svare for anklager om oppvigleri etter et mislykket forsøk på å innføre unntakstilstand i desember. Forsøket ble stanset av nasjonalforsamlingen, som stilte ham for riksrett og avsatte ham.

Erklærte unntakstilstand

Yoon forsøkte 3. desember i fjor å innføre unntakstilstand og sette nasjonalforsamlingen til side, men de folkevalgte tvang ham til å gjøre retrett og stilte ham for riksrett. Etterforskningen av presidenten og flere i kretsen rundt ham pågår.

Yoon forklarte krisetiltaket med at landet måtte forsvares mot «antistatlige elementer», med referanse til Nord-Korea, og han antydet at landets valgsystem var sårbart for utenlandsk påvirkning.

Han ble Sør-Koreas første sittende president som er blitt pågrepet.