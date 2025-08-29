Putin til toppmøte i Beijing: – Uhyre viktig

For sanksjonsrammede Vladimir Putin kan møtet være et aldri så lite diplomatisk kupp.

– For Russland er dette en uhyre viktig arena. Her kan de framstå som ikke-isolerte. For India er det nok viktigere å vise at de er med. Mens for Kinas del er det et glansbilde der de kan framstå som den store organisatoren, sier seniorforsker Hans Jørgen Gåsemyr i NUPI til NTB.

Modi i Kina for første gang på sju år

Foruten Russlands president Vladimir Putin, er ledere fra Sentral-Asia, Midtøsten, Sør-Asia og Sørøst-Asia invitert til Shanghai Cooperation Organisation (SCO)-toppmøtet, som skal holdes i havnebyen Tianjin i Nord-Kina fra 31. august til 1. september.

Toppmøtet vil by på Indias statsminister Narendra Modis første besøk til Kina på over sju år, ettersom de to nabolandene arbeider for å ytterligere dempe spenningene etter dødelige grensekonflikter i 2020, ifølge Reuters.

Aktivitet og medlemmer har vokst

Ifølge Gåsemyr grodde det pan-asiatiske toppmøtet ut av en mindre regional organisasjon som ble startet på 90-tallet.

Organisasjonen ble initiert av Kina og Russland, og var konsentrert om sikkerhets-, antiterror- og beredskapsspørsmål. Aktiviteten har vokst og utvidet seg både i innhold og medlemmer.

– Organisasjonen har ekspandert fra å være konsentrert om Sentral-Asiatisk utvikling til å favne bredere og være dynamisk nok til at flere land velger å slutte seg til. Enten som medlemmer eller såkalte dialogpartnere eller observatører, sier Gåsemyr til NTB.