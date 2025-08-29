USAs president Donald Trump truet tidligere denne uken med å høyne tollen på varer fra land med «digitale skatter», lovgivning som retter seg mot digitale tjenester eller reguleringer av digitale markeder.

TRUER: USAs president Donald Trump. Foto. Bloomberg

– Som president vil jeg stå opp mot land som angriper våre fantastiske amerikanske teknologiselskaper, skrev Trump på sitt nettsted Truth Social.



Talsperson for EU-kommisjonen Paula Pinho responderte med at det er EUs og medlemslandenes «suverene rett» å regulere økonomisk aktivitet på eget territorium.

– Godtar ikke hva som helst

Nå følger EUs konkurransekommissær Teresa Ribera opp i et intervju med Financial Times.

– Vi kan være snille, høflige og forsøke å finne måter å løse problemer og uenigheter på, men kan ikke godta hva som helst. Vi kan ikke være underlagt viljen til et tredjeland, sier hun.

EU-lovene Digital Services Act og Digital Markets Act ble vedtatt i november 2022, men omfattet fullt ut alle plattformer fra henholdsvis februar og mars i fjor – inkludert såkalte «gatekeepers» som Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft og ByteDance.

– Kan ikke tukle med verdier

Personer involvert i forhandlingene hevder overfor avisen at USA presset på for endringer i EU-lovene som en del av handelsavtalen mellom partene, men Ribera er klar på at EU må være forberedt på å gå bort fra avtalen om Trump gjør alvor av sine trusler.

– Dette er ganske åpenbart noe vi vil forsvare. Så hvis vi har denne generelle tilnærmingen, og det kommer et forsøk på å gjenåpne forhandlinger, er selvfølgelig spørsmålet: «OK, så da har vi ingen handelsavtale?» Vi kan ikke tukle med våre verdier kun for å imøtekomme andres bekymringer, fortsetter den spanske sosialisten med bare Ursula von der Leyen foran seg i EU-kommisjonens hierarki.

– Vil ikke holde noe tilbake

Sjefen hennes hyllet for øvrig handelsavtalen med USA etter at den ble inngått i Skottland i slutten av juli, og mente at den ville gi «stabilitet og forutsigbarhet» i EUs forhold til Washington.

Men Ribera understreker overfor Financial Times at EU ikke vil holde noe tilbake i de pågående granskningene av selskaper som X, Apple og Facebook-eier Meta.

– Amerikanske teknologiselskaper tjener store penger, men er underlagt de samme lover og reglene som alle andre aktører, uavhengig av hvor hovedkontorene deres er, legger hun til.