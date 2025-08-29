Kina: Trapper kraftig opp militær aktivitet

Beregninger fra taiwanske myndigheter viser at Kina i 2024 brukte over 21 milliarder dollar – rundt 211 milliarder kroner – på militærøvelser i Taiwanstredet, Øst- og Sør-Kinahavet og det vestlige Stillehavet – en økning på nær 40 prosent fra året før, skriver CNBC.

Beregningene er gjort av Taiwans forsvar basert på overvåking av kinesiske fly og skip samt anslag for drivstoff- og driftskostnader, og gir et sjeldent innblikk i hvordan Kinas militærutgifter sannsynligvis brukes.

Kinas offisielle forsvarsbudsjett for 2024 ble satt til 1,67 billioner yuan (233 milliarder dollar), men diplomater og eksperter mener tallet er underrapportert. Kina gir ingen detaljert oversikt over hvordan midlene brukes.

Kraftig økning

Rapporten anslår kostnadene for de kinesiske øvelsene til 152 milliarder yuan (21,25 milliarder dollar), inkludert vedlikehold, reparasjoner og lønninger. Det tilsvarer rundt 9 prosent av Kinas rapporterte militærbudsjett, opp fra 7 prosent året før.

I 2024 gjennomførte kinesiske fly – inkludert J-10-jagerfly, H-6-bombefly og droner – nesten 12.000 flyvninger, tilsvarende rundt 37.000 flytimer, en økning på 30 prosent fra 2023. Den kinesiske marinen gjennomførte mer enn 86.000 seilinger, inkludert med hangarskip og destroyere, med over 2 millioner timer til sjøs – en økning på rundt 20 prosent, ifølge CNBC.

Av marineaktiviteten fant 34 prosent sted i Sør-Kinahavet, 28 prosent i Øst-Kinahavet og 14 prosent i Taiwanstredet, ifølge rapporten.

– De forsøker å normalisere sin militære maktprojeksjon og skremselstaktikk rundt den første øykjeden, sier en av de taiwanske tjenestemennene.

– Undergraver stabilitet

Taiwans forsvarsdepartement sier til Reuters at «Kinas pågående militære ekspansjon og gråsone-provokasjoner undergraver fred og stabilitet i Indo-Stillehavsregionen», uten å kommentere de konkrete utgiftsestimatene.

Ifølge CNBC skal forskningsarbeidet hjelpe taiwanske beslutningstakere til å forstå hvordan Kina fordeler militære ressurser, og hvor raskt Beijing bygger ut sin militære kapasitet.

Det anslåtte beløpet tilsvarer om lag en fjerdedel av Taiwans forsvarsbudsjett i 2024.