Regjeringen lover enklere hverdag for næringslivet

Regjeringens pågående arbeid med forenklinger skal redusere administrative byrder og frigjøre tid og ressurser i næringslivet. Ifølge en pressemelding fra Regjeringen fredag viser nye tall at gjennomførte og vedtatte tiltak allerede gir bedriftene gevinster på om lag 7 milliarder kroner årlig.

- Forenklingsarbeidet handler om å frigjøre tid og ressurser slik at bedriftene kan bruke kreftene sine på det de gjør best, å skape verdier og arbeidsplasser», sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Hun peker særlig på økt bruk av elektronisk faktura (EHF) som et viktig virkemiddel:

– Elektronisk faktura gir store besparelser og gjør det i tillegg vanskeligere å skjule økonomisk kriminalitet. Jo flere som sender og mottar e-faktura, desto større blir den samlede gevinsten, både for bedriftene og samfunnet, sier næringsministeren.

Digitalisering står sentralt i forenklingsarbeidet. Direkte informasjonsflyt mellom virksomheters fagsystemer og myndighetene skal redusere behovet for manuell rapportering.

– Forenkling er et langsiktig arbeid som krever samarbeid på tvers av både politikk og næringsliv. Jeg vil takke alle bedrifter og organisasjoner som har bidratt med innsikt og løsninger, sier Myrseth, ifølge Regjeringen.

Ifølge Regnskap Norge kan videre innføring av EHF i hele kjøpsprosessen gi ytterligere 9 milliarder kroner i årlige besparelser.