Laksetopp hevdet Ap er blitt «ekstremister» etter 22. juli

I et større intervju med Dagens Næringsliv fredag sa oppdrettsmilliardær Roger Hofseth at terrorangrepet mot Arbeiderpartiet og AUF 22. juli 2011 har gjort ledelsen i partiet til ekstremister og at politikken er blitt «marxistisk.»

Dette på bakgrunn av at han mente partiet har beveget seg kraftig til venstre de siste årene.

– Det som skjedde med mange av dem som sitter i ledelsen i Arbeiderpartiet, er at de er blitt ekstremister på grunn av det de har opplevd, sa Hofseth. På oppfølgingsspørsmål fra DN brukte han også ordet marxisme om Ap.

Sterke reaksjoner

Uttalelsene har fått flere til å reagere kraftig, sier AUF-leder Gaute Skjervø i en oppfølgingssak fra DN.

– Jeg har knapt fått så sterke reaksjoner fra overlevende mens jeg har vært leder i AUF, sier Skjervø.

Høyres Tina Bru er også svært kritisk til Hofseths uttalelser.

– Å bruke terroren som rammet Arbeiderpartiet som forklaring på deres motstand mot å fjerne formuesskatten, er lavmål, skriver Høyre-nestleder Tina Bru (H) i et Facebook-innlegg som en reaksjon på uttalelsene.

SV-representant Andreas Sjalg Unneland sier dette er noe av det drøyeste han har sett i valgkampen.

– Slike påstander er ikke bare drøye – de er farlige. De viser hvor langt noen av landets rikeste er villige til å gå for å slippe unna skatt. Hvis noen er blitt radikalisert, er det de superrike som sprer ekstreme konspirasjoner for å beskytte egen formue, sier han i kommentarer sendt til NTB.

Legger seg flat

I etterkant av det opprinnelige intervjuet og reaksjonene som er kommet, har Hofseth selv kommet med beklagelse både til DN og flere andre aviser som har omtalt saken.

– Jeg forstår at mange har reagert og blitt sinte og lei seg. Jeg ber om unnskyldning, skriver Hofseth i en SMS til Sunnmørsposten.

Han har også gitt en mer fyldig beklagelse overfor NRK, der han sier uttalelsen kom ut feil.

– Nei, det er blitt en ekstremt opphetet valgkamp. Det kom ut feil, og jeg beklager. Jeg skulle ikke sagt det på den måten. Og det har jeg sagt til alle. Jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre. Jeg kan bare beklage til alle som føler at dette er støtende. Jeg legger meg fullstendig flat, sier han til rikskringkasteren.

Han sier han ikke burde trukket inn 22.-juli.

– Det er det verste som har skjedd i Norge siden krigen. Og jeg mener jo ikke at Arbeiderpartiet er ekstremister selv om jeg er uenig i politikken. I kampens hete sier man dumme ting. Som regel går det mest utover meg selv, men denne gangen gikk det utover noen andre, og det er jeg lei meg for, sier han.