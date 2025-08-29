Palestina sier amerikansk visumnekt undergraver folkeretten

I en uttalelse skriver det palestinske presidentskapet at de har oppfordret den amerikanske regjeringen til å revurdere avgjørelsen.

– Tiltaket er i klar strid med folkeretten og FNs hovedkvarteravtale, heter det i uttalelsen, som er publisert av det palestinske nyhetsbyrået Wafa fredag kveld.

USAs utenriksdepartement kunngjorde tidligere fredag at de vil nekte å utstede visum til delegater fra Den palestinske selvstyremyndigheten og PLO som vil delta på FNs hovedforsamling i New York. Hovedforsamlingen starter 22. september.

Det kan hindre Palestinas president Mahmoud Abbas fra å tale under samlingen, slik han vanligvis gjør.

Washington har sagt at tiltaket er en reaksjon på at Den palestinske selvstyremyndigheten «undergraver mulighetene for fred». Israel har ønsket avgjørelsen velkommen og omtaler den som «modig».

En rekke land, deriblant Frankrike og Canada, har sagt at de har planer om å anerkjenne Palestina under hovedforsamlingen.