Gir blaffen i borgerlig krangel: – Det viktigste er at Støre får avløsning

Det er ingen grunn til å overdrive betydningen av uenigheten mellom Erna Solberg og Sylvi Listhaug, mener flere tunge støttespillere på borgerlig side. Til E24 sier skipsreder og konsernsjef i Nordic American Tankers, Herbjørn Hansson, at fokuset bør være på å få fjernet dagens regjering.

– Dette er helt uproblematisk. Det viktigste er at Støre får avløsning. Da finner de lett ut av hvem som skal være statsminister, sier Hansson.

Erna Solberg og Sylvi Listhaug har de siste dagene vært i åpen konflikt om hvem som er borgerlig statsministerkandidat, men Hansson mener dette har liten betydning.

– Det vil være helt betydningsløst.

Hansson har donert 1,1 millioner kroner til Frp foran valget. Også milliardær Christen Sveaas, som har gitt over 17 millioner til Høyre, Frp og KrF de siste to årene, mener konflikten er sekundær nå.

– Diskusjonen om hvem som skal bli statsminister bør foregå etter valget. De borgerlige har jo ikke vunnet enda, så hvis jeg var partileder på borgerlig side, ville jeg fokusert på å vinne velgere og sikre borgerlig flertall, sier Sveaas til E24.

Han advarer sterkt mot en videreføring av dagens regjering.

– Vi må slippe en Arbeiderpartiet-regjering med støtte fra sosialistene og kommunistene i SV og Rødt.