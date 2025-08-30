Småpartienes mest radikale forslag

GOD STEMNING: Det er lett å love mye når du er liten. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen og KrF-leder Dag-Inge Ulstein under den direktesendte partilederdebatten på TV2. Foto: NTBLukkSmåpartienes mest radikale forslagHar du høy gjeld? Da vil flere av småpartiene inndra rentefradraget. Her er sakene du ikke hører om i partilederutspørringene.PolitikkPublisert 30. aug. 15:16Lesetid: 10 minutterVis artiklerAndreas KlemsdalSend epostRedaksjonssjef LørdagDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter