SV har stilt et ufravikelig krav om at oljefondet må selge seg ut av en rekke selskaper som ifølge partiet støtter opp om Israels krigsforbrytelser, okkupasjon og folkemord. Dersom dette ikke skjer, vil SV hverken forhandle om regjeringsplattform eller statsbudsjett med Arbeiderpartiet etter valget.

I et brev til Rødt og MDG ber SV-leder Kirsti Bergstø de to partiene om å stille seg bak kravet. Ap-leder Jonas Gahr Støre har allerede avfeid SVs ultimatum – og nå gjør Rødt og MDG det samme, skriver Klassekampen.

– På noen områder er våre krav mer omfattende enn SVs. Vi vil for eksempel at oljefondet skal ut av alle israelske selskaper, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til avisen.

De vil ikke være med på å stille ultimatum i mediene, men opplyser at det er et avgjørende krav for Rødt å trekke oljefondet ut av Israel.

– SV har også forhandlet revidert budsjett med Ap i mai og juni uten å ha dette som ultimatum, sier Rødt-lederen.

MDG-leder Arild Hermstad begrunner deres nei med at regelverket allerede er tydelig.

– Det er ikke nødvendig å stille ultimatum for at regjeringen skal følge opp Stortingets vedtak, det er en selvfølge, sier han.

– I eventuelle forhandlinger med Ap etter valget vil mye tydeligere støtte til Palestina være et hovedkrav fra MDG, sier MDG-lederen.