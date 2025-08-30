– Det er jo litt sånn at vi kniper oss litt i armen og lurer på hva som skjer, rett og slett, sier KrF-leder Dag Inge Ulstein til NTB på telefon fra valgkamptur på Vestlandet.

Her er tallene som Ulstein selv kaller «elleville»:

På én uke – fra torsdag til torsdag – har partiet fått 1000 nye medlemmer.

Totalt har 2.887 personer meldt seg inn i partiet så langt i år.

På Poll of polls snittmåling for august, har partiet 4,6 prosent. Dersom det ble valgresultatet, ville det blitt det beste siden 2013.

I Agder og Rogaland har partiet sine beste målinger på henholdsvis 20 og 10 år, ifølge Ulstein.

Totalt har partiet rundt 16.000 medlemmer.

– Jeg blir jo veldig, veldig glad. Jobben min har nok vært å utfordre folk på at vi ikke må ta av, men jobbe på de siste dagene som om vi har 3,8 prosent, sier partilederen.

Nye tider

Utviklingen kommer etter at partiet i månedsvis var solid plantet under den viktige sperregrensen på 4 prosent. Nå ser håpet om å klare den mye større ut.

– Vi skal ikke ta noe for gitt. Men det gir jo en litt annen ro og selvtillit i laget, sier Ulstein.

– Hva tror du veksten kommer av?

– Vi får tilbakemeldinger fra de som melder seg inn. Det som oftest går igjen, er at de er glad for familiepolitikken vår i en tid med lave fødselstall, og mange familier som opplever krevende tider, sier han.

– Og så er det dette med økonomisk ansvarlighet og verdiskapning – og den siste delen av «pakken» som er en tydelighet og stolthet rundt verdifundamentet vårt.

Flere yngre medlemmer

Ulstein sier at partiet har jobbet i nærmere to år med å samle sammen data og analysere hvilke kommuner og områder hvor KrF har flest i sin målgruppe.