Ber dommeren om å nekte Fed-guvernøren

President Donald Trump har bedt domstolene om å nekte Fed-guvernør Lisa Cooks midlertidige forføyning, etter at han mandag tidligere i uken sparket henne fra stillingen, skriver Financial Times.

Bakgrunnen for Trumps sparking var at Cook i 2021 oppga en eiendom i delstaten Michigan som sin primærresidens i en lånesøknad. Et par uker senere oppga hun en eiendom i Georgia som primærresidens i en annen lånesøknad.

Torsdag ble det klart at Cook svarer på Trumps sparking med søksmål.

I søksmålet har Cook bedt dommeren om en om å utstede en midlertidig forføyning, som hindrer Trumps sparking å tre i kraft mens søksmålet pågår.



Dommer Jia Cobb, som ble utnevnt under Biden-administrasjonen, gjennomførte fredag en to timer lang høring. Hun ba Trumps og Cooks advokater om å sende inn deres argumenter innen tirsdag morgen.

Dommeren ventes å ha en avgjørelse klar før Feds møte 17. september.

Trumps advokater uttalte før høringen at Cook ikke burde få innvilget den midlertidige forføyningen, ettersom de mener søksmålet er grunnløst og at det ikke er sannsynlig at hun vil vinne igjennom med saken hennes.