Norsk valglokale i Sveits: Gikk tomt for stemmesedler

Konsulatet gikk tom for stemmesedler etter en betydelig høyere valgdeltakelse enn tidligere, bekrefter honorær generalkonsul Harald Maag til Dagens Næringsliv.

Til tross for økningen understreker Maag at antallet stemmer som ble avlagt i Zürich, fortsatt er beskjedent, med et «knapt tresifret» antall. Konsulatet forsikrer at alle som ønsket å stemme, fikk muligheten til det, selv om de måtte etterfylle stemmesedler.

Maag spekulerer på at den økte interessen kan skyldes både tilflytting av nordmenn til Sveits siden forrige valg og et generelt høyere engasjement rundt et spennende valg.

Også i Norge er valgdeltakelsen høy. Fredag hadde allerede én av fire stemmeberettigede stemt i stortingsvalget.

Valglokalene i utlandet er nå stengt, mens forhåndsstemming i Norge fortsetter fram til 5. september. Selve valgdagen er 8. september.